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Pevačica Dua Lipa i glumac Kalum Tarner tokom vikenda su imali ogromnu svadbenu proslavu na Siciliji, koja je koštala 1,5 miliona funti.

Venčanje Dua Lipa u Veneciji Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slavni par pozvao je goste u istorijsku vilu Valgvarnera u Bageriji, šest dana nakon zvanične ceremonije u Londonu. Oko 200 gostiju prisustvovalo je luksuznoj proslavi, uključujući i čuvenu dizajnerku Donatelu Versače, koja je kreirala dve bele venčanice za mladu.

Dua Lipa venčanje
Dua Lipa venčanje Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Cela zabava trajala je do šest sati ujutru i završila se desetominutnim vatrometom, dok je obezbeđenje oduzelo mobilne telefone osoblju radi privatnosti poznatih ličnosti, a policija je obezbeđivala prilazne puteve.

Mladenci su se pojavili u javnosti tek u nedelju popodne, kada su seli sa svojim porodicama na kasni ručak na hotelskoj terasi. Dua Lipa je izabrala belu čipkanu haljinu za plažu, vezala svoju crnu kosu u rep i nosila roze torbicu. Kalum Tarner je pokazao opušteno raspoloženje nakon noći plesanja, a prema rečima svedoka, oboje mladenaca su izgledali umorno ali veoma srećno nakon lude zabave. Cela porodica je živo razgovarala, šalila se i uživala u porodičnim trenucima.

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Dua Lipa pad na bini Izvor: Youtube/Gianluca Perra