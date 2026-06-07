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Pevač, tekstopisac i tvorac globalnih hitova Talej Rajli, čije je pravo ime Mark Orabiji , preminuo je nakon užasnog napada nožem.

Ovaj 35-godišnjak je ranije sarađivao sa Dua Lipom , Ašerom, Čipmankom, Krejgom Dejvidom i Britni Spirs na pisanju pesama koje su osvajale vrhove top-lista. Policija je saopštila da je u petak reagovala na pozive da je jedan muškarac izboden nožem u aveniji Pankherst u istočnom Londonu.

Hitne službe su pronašle 35-godišnjaka sa više ubodnih rana u dvorištu imanja u ulici Rejli roud i borile se da mu spasu život.

Tragično, proglašen je mrtvim na licu mesta, uprkos maksimalnim naporima bolničara.

Drugi muškarac, u dvadesetim godinama, prevezen je u bolnicu sa više ubodnih rana, on ostaje pod negom lekara i život mu nije u opasnosti. Dva muškarca, starosti 27 i 24 godine, i jedna 25-godišnja žena uhapšeni su u blizini mesta fatalnog ubadanja zbog sumnje na ubistvo.

Mladić od 24 godine i žena od 25 godina pušteni su bez daljeg postupka. Muškarac od 27 godina pušten je uz kauciju do daljih istraga.

Detektivi za ubistva iz Specijalne komande za kriminal pokrenuli su istragu o ubistvu povodom ovog incidenta. Policija je apelovala na informacije od „bilo koga ko je bio u toj oblasti u to vreme“.

Izrazi saučešća i počasti pristižu za Taleja, uključujući i dirljivu posvetu njegove porodice.

Oni su rekli: „Mark je bio voljeni sin, brat, ujak i prijatelj. Doneo je ljubav, svetlost i radost našoj porodici i svima koji su ga poznavali. Uvek ćemo negovati njegovu dobrotu, prelepi duh i izuzetan talenat. Njegovo prisustvo je dotaklo mnoge živote, a sećanje na njega ostaće u našim srcima zauvek. Neka njegova duša počiva u savršenom miru.“

Njegov brat, tekstopisac Skribz Rajli čije je pravo ime Majkl Orabiji Rajli, takođe je napisao emotivnu posvetu svom starijem bratu na Instagramu.

Napisao je: „Nikada nisam mislio da će doći dan kada ću ovo pisati, ali nažalost mogu da potvrdim da je u petak ujutru, 5. juna, moj stariji brat JINKA preminuo. Srce mi je slomljeno! Ovo ne deluje stvarno. Izgleda kao ružan san. Neposredno pre nego što je zaspao, razgovarali smo o budućnosti, o tome da ostanemo pozitivni i o svemu što nam je još preostalo da uradimo. Nisam mogao ni da zamislim da će to biti naš poslednji razgovor. Jinka nije bio samo moj brat. Bio je sin moje majke, prijatelj mnogima, mentor, inspiracija i svetlost u životima toliko ljudi.“

Slomljeni mlađi brat prisetio se kako je bio poznat po svom „talentu, dobroti i duhu“, ostavši zatečen „izlivom ljubavi“ nakon njegove tragične smrti.

Dodao je: „Čak i sa svim što si postigao, ovo je bilo daleko prerano. Volim te brate. Hvala ti na svemu. Počivaj u raju, Jinka. Dok se ponovo ne sretnemo.“

Izdavačka kuća sa sedištem u Kaliforniji, Pozišn Mjuzik (Position Music), podelila je počast ovom tvorcu hitova na mreži.

Iz ove izdavačke kuće su rekli: „Sećamo se Taleja Rajlija, izvanrednog tekstopisca, umetnika i kreativca čiji će se uticaj na muziku osećati generacijama.

Ostaće upamćen po svojoj kreativnosti, strasti i trajnom uticaju koji je imao na svakoga ko je imao sreću da radi sa njim.

Počivaj u miru, Talej. Tvoje nasleđe će živeti zauvek.“

Poznat je po globalnim hitovima kao što su Halidova Young Dumb & Broke, pesma grupe Čejnsmokers (The Chainsmokers) Who Do You Love, numeru sastava FLO Walk Like This, i Kelaninu Out The Window.

Talej je koautor pesme pevačice H.E.R. Lights On, koja se pojavila na njenom istoimenom albumu iz 2017. godine koji je dobio Gremi nagradu.

Glavna detektivka inspektorka Džoana Jork , koja vodi istragu o fatalnom ubadanju, rekla je: „Ovo je tragičan incident i moje misli ostaju sa Markovom porodicom i voljenima. Naša istraga se nastavlja ubrzanim tempom. Želela bih da apelujem na svakoga ko je bio u toj oblasti u vreme ovog incidenta da razgovara sa policijom. Posebno smo zainteresovani da se javbi bilo ko ko možda ima snimke sa video-nadzora ili druge snimke od jutra kada se incident dogodio, a koji bi mogli da pomognu našoj istrazi".