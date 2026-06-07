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Vest o njihovoj romansi podigla je ogromnu prašinu, a glumac se za Blic oglasio kada je upitan da prokomentariše vezu sa starijom koleginicom, te je kratko rekao: "Molim vas.."

Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jelisaveta za sada nije komentarisala ove navode medija koji su sinoć odjeknuli.

Još tokom 2024. godine Kurir je pisao kako je došlo do kraja ljubavi između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, međutim, nekako su u uspeli da reše sve bračne dileme. Sada je izgleda par doneo i konačnu odluku o razvodu.

Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gde je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

Kako je počela njihova ljubavna priča

I"znenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je glumica i dodala da je čak i njegovu rodbinu upoznavala na svadbi.

Jelisaveta Orašanin u izazovnom izdanju Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".