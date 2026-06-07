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Glumica Jelisaveta Orašanin navodno se nakon 9 godina braka razvela od sportiste Miloša Teodosića i uplovila u vezu sa 11 godina mlađom kolegom Pavlom Mensurom. Ovim povodom oglasio se glumac, dok Jelisaveta još uvek ćuti za medije.

Nakon što je Blic objavio da su se poznati supružnici razveli, Mensur je na svom Instagramu objavio fotografiju koju su svi odmah povezali sa Jelisavetom. To nije bila jedina fotografija već nekoliko u nizu.

Pavle Mensur - selfi u teretani Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Iako se ne vidi lik ženske osobe koja je u društvu mladog i talentovanog glumca, mnogi su se složili da je previše sličnosti da bi bilo slučajnost.

Objave privukle pažnju

Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.

Ovo su objave koje su izazvala sumnju:

1/4 Vidi galeriju Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/Pavle Mensur, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.

Navodi o razvodu

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, prema ranijim navodima, odlučili su da stave tačku na brak jer su im se, kako se pisalo, životni putevi razišli. Njih dvoje imaju dvoje dece, a isti izvor tvrdi da su, uprkos razvodu, ostali u dobrim odnosima.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Sve je bilo jasno na dan zaljubljenih

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli



Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.

Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.