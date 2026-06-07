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Nakon navoda da se razvela od proslavljenog sportiste Miloša Teodosića, kao i toga da je uplovila u vezu sa 11 godina mlađom kolegom Pavlom Mensurom, oglasila se i Jelisaveta Orašanin.

1/4 Vidi galeriju Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/Pavle Mensur, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Glumica je na pitanje o ovim informacijama izbegavala precizan odgovor "Ne čujem vas, prekida se veza" govorila je za Blic.

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš su ovog vikenda glavna medijska tema. Pavle Mensur koga mediji povezuju sa Orašanin takođe je šturo komentari sao "Molim vas", kratko je rekao za Blic kad su ga pozvali za komentar.

Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli

Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.