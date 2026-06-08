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Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navode domaći mediji, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Glumica često na svom profilu na Instagramu deli provokativne slike, međutim nekada je potpuno drugačije izgledala. Krajem 2021. godine ugradila je silikonske implantate u grudi, a kako su tada prenosili domaći mediji, ona je stavila implantate od 300 kubika.

Jelisaveta Orašanin na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Kako je tada izvor rekao, Jelisaveta se odlučila za silikone jer nije bila zadovoljna svojom veličinom grudi. Osim grudi, glumica je operisala i nos. U prilog tome idu i njene fotografije iz 2010, kad je snimala tinejdžersku seriju “Totalno novi talas“.

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što se ostvari kao majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - rekao je izvor blizak glumici svojevremeno.

- Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom - dodao je tada izvor.

Pogledajte u galeriji kako je Jelisaveta izgledala pre estetskih intervencija:

1/16 Vidi galeriju Jelisaveta Prašanin pre plastičnih operacija Foto: Printscreen, ATA images, Nemanja Nikolić

Teodosić je podržavao u sestetskim intervencijama

Jelisavetu je u nameri da poveća grudi svesrdno podržao muž Miloš Teodosić, od kojeg se sada navodno razvodi.

- Oduševio se kada je čuo da će staviti silikone, misli da je to odlična ideja. Rekao joj je da će preuzeti sve obaveze oko dece dok se ona bude oporavljala posle operacije - pričao je izvor.

Jelisaveta nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - kazala je jednom prilikom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njena savršena figura:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

- Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lepo izgledam. Oduvek sam nezi pridavala veliki značaj. Uvek sam volela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za telo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče penom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku. Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u negovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri meseca. Nemam naviku da stavljam maske - dodala je ona svojevremeno za "Hello".

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

U vezi sa Pavlom Mensurom

Kako je "Blic" objavio, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik "Blica".

Njih dvoje su se na jednom okupljanju sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.

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