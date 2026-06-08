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Mlađi sin Srne Lango je glumac Pavle Mensur, kog je dobila u braku sa kolegom Irfanom Mensurom. Pavle je, poput roditelja, zakoračio u svet glume i već neko vreme gradi svoje mesto u domaćoj umetničkoj javnosti.

Pavle Mensur je sin Irfana Mensura i Srne Lango Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Poslednjih dana njegovo ime se dodatno pominje zbog navodne romanse sa glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je dospela u centar interesovanja javnosti nakon vesti o razvodu od košarkaša Miloša Teodosića.

Stariji sin Srne Lango

Međutim, manje je poznato da Srna Lango ima još jednog naslednika. Njen stariji sin Aleksa, kog je dobila iz prvog braka, nije krenuo majčinim glumačkim putem, već se opredelio za produkciju.

Stariji sin Srne Lango Aleksa Foto: printscreen/instagram/srna.lango

Srna je ranije govorila o njegovim odlukama i priznala da mu nije bilo lako da pronađe pravi profesionalni pravac.

- Aleksa je prvo studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu da bi naknadno odlučio da ode na produkciju. Na kraju je i sebi i meni priznao da njega studije ne zanimaju i da želi da se zaposli. Mada sam se dugo bunila i molila ga da ne odustaje tako lako ili da bar zamrzne godinu, doneo je neopozivu odluku kojoj sam na kraju dala blagoslov - ispričala je ranije Srna Lango.

Glumica je tada otkrila i da je Aleksa imao planove koji se ne tiču samo umetnosti.

Pavle Mensur na konferenciji za medije povodom premijere filma Indigo Kristal Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Planira da započne privatni biznis sa svojim ocem - izjavila je tada Langova u emisiji "Magazin In".

Pavle ranije bio veren

Dok se sada o Pavlu Mensuru piše zbog odnosa sa Jelisavetom Orašanin, njegov emotivni život i ranije je bio pod lupom javnosti. Mnogi se sećaju da je mladi glumac bio veren voditeljkom Nastasijom Stošić.

Pavle Mensur sa devojkom Foto: Printscreen/Instagram

Nastasija je javnosti poznata kao televizijsko lice, ali i kao ćerka proslavljenog fudbalera Vlade Stošića, legende Crvene zvezde. On je sa crveno-belima 1991. godine osvojio titulu prvaka Evrope u Bariju, kao i titulu prvaka sveta u Tokiju.

Pre nego što je započela voditeljsku karijeru, Nastasija se bavila modelingom, a okušala se i u preduzetništvu, kada je pokrenula sopstveni modni brend.

Video: Izjava Pavle Mensur