Jelisaveta je sa ovim kolegom pre mesec dana uživala kraj mora, a sada bruji čaršija o romansi sa Pavlom Mensurom
Vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić razvode iznenadila je javnost, a javnost ne prestaje da bruji o njneom emotivnom odnosu sa glumcem Pavlom Mensurom. Naročito nakon što su u javnost procurile slike na kojima su prisni.
Dok se detalji njenog privatnog života komentarišu na sve strane, Jelisaveta je prošlog meseca boravila u Crnoj Gori, gde je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, uživala u opuštenim trenucima kraj mora.
Odmarala u Herceg Novom
Glumica je tada otputovala u Herceg Novi, a društvo joj je pravio kolega i prijatelj Vladimir Aleksić. Jelisaveta se tim povodom oglasila na Instagramu i podelila fotografije sa mora, na kojima se vidi kako uživa u mirnoj atmosferi i pogledu na vodu.
Na jednoj od objava Jelisaveta i Vladimir sede jedno pored drugog, sa naočarima za sunce, dok gledaju ka moru i prelepoj boji vode. Prizor je odisao letnjom opuštenošću, daleko od medijske buke koja se u međuvremenu podigla oko njenog privatnog života.
Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašnin:
Dugogodišnji prijatelji i saradnici
Jelisaveta Orašanin i Vladimir Aleksić nisu samo kolege, već i dugogodišnji prijatelji i saradnici. Njih dvoje povezuje pozorišna scena, ali i zajednički rad na popularnim predstavama koje publika rado gleda.
Zajedno igraju u komadima kao što su "Hotel 88" i "Privatna proslava", koju režira upravo Vladimir Aleksić. Njihov odnos u javnosti je poznat kao profesionalan i prijateljski, a zajedničke objave i druženja nisu novost za one koji prate njihov rad.
Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi