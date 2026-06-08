Slušaj vest

Vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić razvode iznenadila je javnost, a javnost ne prestaje da bruji o njneom emotivnom odnosu sa glumcem Pavlom Mensurom. Naročito nakon što su u javnost procurile slike na kojima su prisni.

Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Dok se detalji njenog privatnog života komentarišu na sve strane, Jelisaveta je prošlog meseca boravila u Crnoj Gori, gde je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, uživala u opuštenim trenucima kraj mora.

Jelisaveta Orašanin i Vladimir Aleksić uživaju kraj mora u Herceg Novom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Odmarala u Herceg Novom

Glumica je tada otputovala u Herceg Novi, a društvo joj je pravio kolega i prijatelj Vladimir Aleksić. Jelisaveta se tim povodom oglasila na Instagramu i podelila fotografije sa mora, na kojima se vidi kako uživa u mirnoj atmosferi i pogledu na vodu.

Na jednoj od objava Jelisaveta i Vladimir sede jedno pored drugog, sa naočarima za sunce, dok gledaju ka moru i prelepoj boji vode. Prizor je odisao letnjom opuštenošću, daleko od medijske buke koja se u međuvremenu podigla oko njenog privatnog života.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašnin:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Dugogodišnji prijatelji i saradnici

Jelisaveta Orašanin i Vladimir Aleksić nisu samo kolege, već i dugogodišnji prijatelji i saradnici. Njih dvoje povezuje pozorišna scena, ali i zajednički rad na popularnim predstavama koje publika rado gleda.

Zajedno igraju u komadima kao što su "Hotel 88" i "Privatna proslava", koju režira upravo Vladimir Aleksić. Njihov odnos u javnosti je poznat kao profesionalan i prijateljski, a zajedničke objave i druženja nisu novost za one koji prate njihov rad.

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi