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Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je Jelisaveta Orašanin posle razvoda od Miloša Teodosićazapočela romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, mnogi ne prestaju da prate svaki njihov korak. Glumica i njen kolega su, navodno, najmanje dva meseca u vezi, o čemu bruje domaći mediji.

Činjenica da su uspešno skrivali navodnu romansu od očiju javnosti samo je dodatno podgrejala interesovanje fanova, koji sada analiziraju svaki njihov kako stari, tako i novi potez.

Jelisavetine slobodne scene u seriji "Ubice mog oca" iznenadile su javnost, o čemu se i dalje priča. U pitanju su intimni kadrovi sa starijim kolegom Predragom Bjelcem.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala intimna scena Jeliavete Orašanin i Predraga Bjelca:

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Predrag Bjelac Foto: Printscreen

Ona je za tada za domaće medije pričala o ovoj ulozi, te je isticala da se ne oseća prijatno tokom snimanja takvih kadrova.

- Te scene su uvek nezgodne. Svaki glumac se u tim scenama oseća neprijatno - objasnila je.

- Naravno da je meni uvek mnogo lakše da trčim po polju i jurim neko kuče, nego te scene da snimam - rekla je Jelisaveta.

O ovoj sceni govorio je svojevremeno i sam Peđa Bjelac.

Predrag Bjelac Foto: Kurir Televizija

- Mi smo profesionalci. Ja to nisam gledao erotski niti emotivno. Čudan je to neki osećaj... Ekipa nas je ispoštovala, na setu je bilo samo par ljudi da bi sve bilo opuštenije. A scena je snimana maksimalno diskretno i zbog termina u kome će se emitovati. U osam sati uveče i moja ćerka možda gleda to. Sve je bilo podređeno tome, ništa se nije tu videlo... Ali i sami ste videli da je to bila prava scena seksa, da tu nema emocija, ljubavi - rekao je glumac i dodao:

- To je sasvim normalna, obična scena. To je naš posao. Ja mislim da sam suviše mator da bih to doživljavao preterano drugačije od drugih scena. Sada će neki drugi kolega da ima škakljive scene. Mora neko to od mene da preuzme, zaključio je kroz smeh.

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