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Šon Penje objasnio da mu takvi događaji izazivaju anksioznost i da se na njima oseća izrazito neprijatno, prenosi Pipl.

Društvena nelagodnost u velikim grupama

Tokom razgovora s novinarkom CNN-a Katlan Kollns na Tribeca Film Festivalu, Šon Pen je opisao dodele nagrada kao događaje koji u njemu bude strah. Objasnio je da za njega i mnoge druge ljude takva okupljanja predstavljaju izvor društvene nelagodnosti.

"Doneo sam čvrstu, doživotnu odluku da više neću ići nigde gde bih se našao u grupi većoj od osam ljudi", izjavio je. Dodao je kako ima osećaj da na takvim događajima svakoj osobi može da posveti tek petnaestak minuta, što mu stvara osećaj anksioznosti.

Pen, koji je ranije osvojio Oskare za najboljeg glumca za filmove "Milk" iz 2008. i "Mistična reka" iz 2003., prisetio se tih trenutaka.

"Dva puta kada sam bio na Oskarima i pobedio, osetio sam olakšanje, ponajviše zbog svih onih ljudi koji su naporno radili na filmu", rekao je, napominjući kako "u svemu tome ima i politike".

1/6 Vidi galeriju Šon Pen i Valerija Nikov Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia, Valery HACHE / AFP / Profimedia

Poseta Kijevu kao alternativa

Svojim kolegama iz filma "Jedna bitka za drugom" rekao je da je za njegovo mentalno zdravlje bolje da ne prisustvuje dodeli. Umesto odlaska na ceremoniju, otputovao je u Kijev kako bi pružio podršku Ukrajini. Tamo je primio posebno priznanje – statuetu Oskara izrađenu od metala oštećenog voza, koju mu je uručio predstavnik Ukrajinskih železnica.

"Prvi put sam zaista uživao u dodeli Oskara", rekao je, opisujući kako je ceremoniju pratio izdaleka.

"Bilo je sjajno."

Konačna odluka i prezir prema selfijima

Odluku da više neće lično prisustvovati dodelama nagrada doneo je ranije ove godine.

"Najviše što sam ikada osetio bilo je olakšanje", rekao je Pen.

"Ove godine sam, znajući da to više neću raditi, bio na jednoj dodeli. Otišao sam na Zlatne globuse, gde nikada ranije nisam bio. I upravo sam tamo odlučio: 'Ne mogu ja ovo'."

Šon Pen Foto: Printscreen/Youtube/Louis Theroux

Glumac je takođe izrazio snažnu odbojnost prema obožavaocima koji traže selfije.

"Ljudi nikada ne bi trebalo da prave selfije s drugima. To je loše za vas, loše je za sve. To isisava dušu", rekao je.

"Čak i ako su u pitanju baka koja je preživela holokaust i njen šestogodišnji paraplegični unuk? Odgovor je i dalje odlučno 'ne'."

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Skandal na dodeli Oskara: