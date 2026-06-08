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Jelisaveta Orašanin poslednjih dana ponovo je jedna od najkomentarisanijih domaćih glumica. Nakon vesti o razvodu od nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića, pažnju javnosti dodatno su privukle priče o njenom navodnom novom emotivnom odnosu sa glumcem Pavlom Mensurom, koji je od nje mlađi 11 godina.

Dok se o njenom privatnom životu sada mnogo govori, publika se podsetila i jedne od njenih najzapaženijih televizijskih uloga - one u seriji „Močvara”, u kojoj je pokazala potpuno drugačije glumačko izdanje.

Pogledajte u galeriji vrele scene o kojima se pričalo:

Jelisaveta Orašanin u seriji Močvara Foto: Printscreen/Superstar

Uloga o kojoj se pričalo

U popularnoj seriji Jelisaveta je tumačila lik Svetlane, žene iz sveta visokog društva i elitne prostitucije. Ta rola donela joj je veliku pažnju, pre svega zbog smelih scena koje su odjeknule među gledaocima.

Glumica se u pojedinim kadrovima pojavila u izazovnim kostimima, a scene u mini suknji, halterima i donjem vešu bile su među najkomentarisanijima. Posebno su se izdvojili trenuci u kojima je Jelisaveta pred kamerama otišla korak dalje nego ranije.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin u kupaćem:

Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

U ovim scenama Jelisaveta je u brushalteru i mini suknji, a u jednom trenutku je pokazala i golu zadnjicu. Glumica je sve vreme bila na visini zadatka, a gledaoce je oduševila i njena izvajana figura.

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 Video: Jelisaveta digla nogu na haubu i igra

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