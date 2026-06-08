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Zvezda serije "Igra prestola"Kit Harington, otvoreno je govorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon završetka serije koja ga je proslavila.

Glumac, koji je osam sezona serije tumačio lik Džona Snoua, otkrio je da se 2019. godine prijavio u rehabilitacionu ustanovu, neposredno nakon emitovanja finalne sezone HBO hita. U razgovoru sa kolegom Piterom Dinklidž za Variety, Harington je naveo da se na taj korak odlučio upravo u trenutku kada su fanovi pratili rasplet serije.

"Prvo što sam uradio dok se serija prikazivala bilo je to da odem na odvikavanje", rekao je Dinklidžu.

"Bilo je to veoma neobično iskustvo. Otišao sam baš u vreme emitovanja prve epizode. Bio sam tamo šest nedelja, izolovan, bez telefona. Morao sam da se sredim", dodao je.

Kit Harington Foto: Evan Agostini/Invision

Istakao je da je odluka bila neophodna:

"Morao sam da se otreznim. Morao sam da se dovedem u red", rekao je.

Odluka uprkos medijskoj pažnji

Harington je objasnio da je poklapanje boravka na rehabilitaciji sa emitovanjem finala serije bila slučajnost, ali i važan trenutak u njegovom životu.

"U jednom trenutku sam pomislio da bi trebalo da ostanem zbog svih medijskih obaveza, ali na kraju sam odlučio: ne mogu ovo da izdržim, povlačim se", rekao je.

Nakon rehabilitacije, glumac je uzeo godinu dana pauze od glume kako bi se posvetio sebi. Taman kada je planirao povratak, usledila je pandemija kovida 19.

"Morao sam da pronađem sebe"

Harington danas ističe da ne žali zbog te odluke.

Kit Harington Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Gledajući unazad, to je bilo veoma dobro za mene. Dalo mi je vreme da shvatim ko sam nakon serije i da li uopšte želim da nastavim da se bavim glumom", rekao je.

Dodao je da je u tom periodu shvatio koliko je ranije svoj život i karijeru temeljio na unutrašnjoj borbi.

"Vrlo sam ponosan na ono što sam uradio, ali tada sam skoro sve gradio na sopstvenoj boli", naveo je.

Obraćajući se Dinklidžu, Harington je istakao da mu je njegov kolega pokazao kako se u glumi mogu spojiti i teški i radosni životni trenuci, što donosi prirodniju i dublju interpretaciju.

"Taj pristup glumi donosi zadovoljstvo, i to je ono što sam morao ponovo da pronađem nakon 'Igre prestola", zaključio je.

(Kurir.rs/B92)

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