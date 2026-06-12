Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih kuvara na svetu Džejmi Oliver tokom proteklih nekoliko godina je prošao kroz neverovatnu transformaciju.

U relativno kratkom vremenskom periodu je smršao 12 kilograma, ali njegova tajna nije u rigoroznoj dijeti i gladovanju, već u malim, ali dobro osmišljenim promenama koje svako može da primeni.

Ključna promena u mršavljenju koju je napravio jeste smanjenje unosa jedne specifične grupe namirnica.

- Smanjio sam meso, pojačao povrće, više sam spavao i više se kretao- objasnio je u intervjuu za Radio Times.

Osim što je drastično smanjio konzumaciju mesa, Džejmi Oliver se usredsredio da se zdravije hrani. A kad je počeo da bira hranljivije obroke bogate nutrijentima, primetio je odmah razliku.

- Izgubio sam 12 kilograma prilično brzo, a to nisam postigao gladovanjem. Jeo sam puno, čak i više nego što sam navikao- objasnio je Džejmi.

Džejmi Oliver Foto: 24 Kitchen promo

On ističe da nije tajna u količini, već u kvalitetu ishrane.

Njegov glavni "trik" je bio da zameni velike porcije mesa još većim porcijama raznovrsnog povrća.

Ovakav pristup, poznat kao fleksitarijanstvo, postao je globalni trend, a temelji se na ishrani koja je uglavnom biljnog porekla, ali povremeno uključuje i meso.

U ispunjenju cilja i gubitka kilograma pomogle su mu dve vrste namirnica.

Orašaste plodove je često koristio kao užinu.

- Zbog njih imate upola manju verovatnoću da doživite srčani udar. Dajte ih i svojoj deci- preporučio je.

Ipak, treba obratiti pažnju na količinu orašastih plodova jer su puni masnoća i kalorični su.

Preporuka je da jedete malu šaku nesoljenih orašastih plodova dnevno.

Druga namirnica koja je, prema njegovim rečima, ubrzala ceo proces mršavljenja bile su morske alge.

- Mislio sam da su morske alge nešto što jedu hipici i svetski putnici, ali naši preci su ih jeli. Pune su joda i najhranjivije su povrće na svetu- objasnio je.

Transformacija Džejmija Olivera se nije zaustavila samo na promeni ishrane. Naime, on je shvatio da mora da promeni i druge životne navike, pa je tako smanjio unos alkohola i dao prioritet kvalitetnom snu.

- Prosečan Britanac pije alkohol. Ne govorim vam šta da radite, ali moj je ritam sada takav da pijem samo vikendom. Radi se o svesnosti i spoznaji da radite nešto dobro za sebe- rekao je.

Osim toga, nedavno je priznao kako se godinama borio s hroničnom neispavanošću, spavajući samo tri do četiri sata noću, što je nazvao "stvarno opasnim" zdravstvenim problemom koji je odlučio da reši.

VIDEO: Mladi kuvar iz Rume osvojio srca ljudi