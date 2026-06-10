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Bora Todorovićje pre više od pedeset godina kupio kuću u Bigovi u Crnoj Gori u kojoj danas uživa njegova porodica. Srđan Žika Todorovićkrenuo je stopama slavnog oca, a svake godine koristi priliku da suprugom odmori u porodičnom kutku na Jadranu.

Ovo je prava letnja oaza mira glumca, koji tradicionalno svake godine provede i po nekoliko nedelja na crnogorskom primorju. Dom na moru tipičnog je izgleda, a spoljašnost je urađena od starog kamena, kao i većina kuća na primroju.

Kafiće i restorane u ovom mestu drže uglavnom neko od Žikinih prijatelja, te se on, gde god da pođe oseća kao kod kuće, tačnije kao da je u Beogradu.

Pogledajte u galeriji kadrove:

1/6 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović kuća u Bigovu Foto: Kurir

Glumac je na svom Instagramu više puta delio deliće atmosfere sa odmora, a imali smo priliku da vidimo i njegovu suprugu Anu, kako uživa uz kaficu sa pogledom na moru.

Kurir u Bigovu

Ekipa Kurira maltene svake godine ordinira na primorju, odakle izveštavamo kako poznati uživaju na odmoru. Tako smo pre par godina posetili Bigovo, gde glumac letuje i porazgovarali sa komšijama.

- Kako se ne sećamo Bore. Kad nije imao posla u Beogradu, ovde je boravio stalno. Najviše je voleo da sedi na svojoj terasi i da gleda u more. Na stolu obavezno rakijica domaća, a supruga mu sprema ribu. Bila su to srećna vremena. Supruga mu je tu i ona je predivna, kulturna i fina dama - rekao nam je jedan starosedelac Bigove.

Foto: Petar Aleksić

Druga komšinica je otkrila kakav je Žika Todorović.

- Žika je posebna priča. Uvek kad prođe, kulturno se javi. Kad je bio mlađi, bacio bi neku foru kad prođe ulicom, pa se smejemo unuk i ja. Interesantno da ga prošle godine nisam nijednom videla, a koliko sam spazila, ni sad nije tu. Moguće da će doći krajem leta, tada more ima posebnu draž - priča nam ona.

Sećanja

Podsetimo, pre par godina Žika je u jednoj ispovesti pričao o tome šta ga sve veže za Bigovu.

Pogledajte u galeriji i fotografije Žike Todorovića iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović - fotografije iz mladosti Foto: printscreen/instagram/ srdjan.zika.todorovic

- To je naša porodična kuća. Imam maćehu Karolinu i sestre. Imam svoj sprat. Za 16 godina ovo je prvo leto da nisam otišao zbog korone. To je oaza u kojoj sam opušten, u kojoj u gaćama mogu da odem do kafane. Niko me ne gleda i ne smara. Zamisli da u Budvi izađem i sednem, ne bih mogao da živim - rekao je ranije Žika i osvrnuo se na gubitak sina pre par godina.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca iz detinjstva:

1/5 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović kao dete Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Jako je teško. Svaki deo kuće, svaka cigla, svaki zidić... Kad odem na plažu, setim se kako smo se svi kupali zajedno. Teško je odgovoriti. Bigova je ostalo moje mesto. Mogao bih da živim tamo čitave godine - naveo je on tada.

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