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Nećak britanskog kralja Čarlsa III, Piter Filips, oženio se Harijet Sperling, medicinskom sestrom britanskog NHS-a, na privatnoj ceremoniji u crkvi Svih svetih u Kemblu, u Glosterširu. Venčanje je održano 6. juna 2026. godine, a među zvanicama su bili i kralj Čarls, kraljica Kamila, kao i princ Vilijam i princeza od Velsa.

Piter Filips, sin princeze Ane i njenog prvog supruga Marka Filipsa, godinama važi za jednog od diskretnijih članova šire kraljevske porodice. Iako je najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete II, ne nosi kraljevsku titulu i ne obavlja zvanične dužnosti u ime krune.

Piter Filips i Harijet Sperling Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia

Venčanje u Glosterširu

Ceremonija je bila privatna i održana je daleko od velike javne pompe, ali je ipak privukla ogromnu pažnju britanskih i svetskih medija. Par je sudbonosno „da” izgovorio u crkvi Svih svetih u Kemblu, a slavlje je nastavljeno na imanju Getkomb park, koje je povezano sa porodicom princeze Ane.

Piter Filips i Harijet Sperling venčanje Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia

Harijet je na venčanje dopratila njena ćerka tinejdžerka Georgina, dok Piter iz prethodnog braka ima dve ćerke, Savanu i Islu. Time je ovo venčanje spojilo dve porodice i još jednom pokazalo koliko se slika savremene kraljevske porodice promenila u odnosu na ranije generacije.

Ko je Harijet Sperling

Piter Filips i Harijet Sperling nakon venčanja u crkvi Svih svetih u Kemblu Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia

Harijet Sperling ima 45 godina i radi kao specijalizovana pedijatrijska medicinska sestra u britanskom Nacionalnom zdravstvenom sistemu. Pre nego što je postala deo kraljevskog kruga, živela je daleko od glamura, a javnosti je poznato i da je pisala o iskustvu samohranog roditeljstva.

Piter Filips i Harijet Sperling Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

U biografskim podacima koji su ranije objavljeni uz njen autorski tekst za hrišćanski magazin „Woman Alive”, navedeno je da živi u Glosterširu, da se bavi pisanjem i da je specijalizovana pedijatrijska medicinska sestra. Posebno je zainteresovana za rani razvoj mozga kod beba i praćenje njihovog napretka.

Detalji koji su privukli pažnju

Pogledajte u galeriji savršeno izdanje princeze Kejt na venčanju:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na kraljevskom venčanju u bež haljini i sa pletenom torbicom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako je venčanje bilo privatno, nekoliko detalja posebno je privuklo pažnju. Harijet je nosila venčanicu dizajnerke Emilije Viksted, a u bidermajeru se našao i đurđevak, omiljeni cvet kraljice Elizabete II. Taj izbor mnogi su protumačili kao nežan omaž pokojnoj monarhinji.

Pažnju je izazvala i tijara koju je mlada nosila. Nije bila iz kraljevske kolekcije, već je reč o porodičnoj tijari kuće Pragnel, što je dodatno izdvojilo njen svadbeni izgled od uobičajenih kraljevskih pravila i tradicija.

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