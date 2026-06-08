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Vest da su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur uplovili u emotivnu vezu danima ne prestaje da se komentariše. Njihova romansa privukla je veliku pažnju javnosti, posebno zato što je priča odjeknula ubrzo nakon vesti da se glumica razišla od nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića.

Jelisaveta Orašanin, Pavle Mensur
Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Dok Jelisaveta i Pavle ne žele da govore o detaljima odnosa, javnost se podsetila i ranijih izjava njegovih roditelja, glumaca Srne Lango i Irfana Mensura, koji su svojevremeno govorili o tome kako gledaju na Pavlove životne i emotivne odluke.

Majka se ne meša

Srna Lango, Pavlova majka ranije je jasno stavila do znanja da poštuje sinovljevu privatnost i da njegove emotivne izbore ne komentariše kao neko ko želi da utiče na njih.

Srna Lango na kremaciji Žarka Lauševića
Srna Lango na kremaciji Žarka Lauševića Foto: Zorana Jevtić

- Ne mešam se u njegove emotivne izbore, to nikada ne bih sebi dozvolila. Dopadaju mi se izbori mojih sinova - rekla je Lango jednom prilikom.

Ponosna na Pavla

Srna je, osim o njegovom privatnom životu, govorila i o Pavlovom glumačkom putu. Iako su i ona i Irfan Mensur poznati glumci, istakla je da sinu nisu nametali savete niti pokušavali da vode njegovu karijeru.

 Pogledajte u galeriji fotografije koje su ih odale:

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/Pavle Mensur, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Ponosna sam na njega, korak po korak, on stiže do cilja. Mi mu glumačke savete nismo dali, ja dam komentar neki kada nešto odgledam, ali do ovog trenutka mama ostaje mama, ali sam davnih dana naučila da manje govorim, mislim da mogu sami. Ponosna sam, znam šta radi i radujem se - rekla je Srna svojevremeno za "Blic".

Oglasio se i Irfan Mensur

Povodom navoda o vezi Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin oglasio se i njegov otac, glumac Irfan Mensur. On je rekao da je za tu informaciju čuo upravo od novinara, ali je jasno poručio da sinu želi sreću.

Irfan Mensur
Irfan Mensur Foto: Ana Paunković

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar - rekao je Irfan Mensur za Telegraf, pa dodao:

- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada.

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 Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi

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Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir