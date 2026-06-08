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Bablz, čuveni šimpanza koji je godinama bio deo života Majkla Džeksona, i dalje izaziva pažnju javnosti, iako je odavno sklonjen od svetla reflektora. Nekada je pratio kralja popa na putovanjima, pojavljivao se s njim u javnosti i bio jedna od najneobičnijih figura pop kulture osamdesetih, a danas živi potpuno drugačije.

Bablz ima 43 godine i nalazi se u Centru za velike majmune u Vočuli, na Floridi, gde je smešten od 2005. godine. Reč je o utočištu koje brine o šimpanzama i orangutanima, među kojima su mnogi ranije korišćeni u zabavnoj industriji ili držani u neadekvatnim uslovima.

Bablz, šimpanza Majkla Džeksona Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Od Neverlenda do Floride

Majkl Džekson je Bablza usvojio dok je šimpanza bio mlad, a životinja je ubrzo postala deo njegove svakodnevice. Tokom osamdesetih Bablz je živeo sa pevačem, putovao s njim i često bio predstavljen javnosti kao njegov neobični pratilac.

Ipak, kako je rastao, postajao je sve snažniji i više nije mogao da živi kao kućni ljubimac. Odrasli šimpanze su veoma jaki, zahtevaju posebnu brigu i uslove koji ne mogu da se obezbede u običnom domu. Zbog toga je Bablz najpre bio vraćen treneru Bobu Danu, a zatim je 2005. godine premešten u Centar za velike majmune na Floridi.

Šimpanza Majkla Džeksona ljubi njihovu sliku Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Kako danas živi

U centru navode da je Bablz živ, da je u poznim godinama za šimpanzu i da sada ima mnogo mirniji ritam života nego u vreme kada je bio deo Džeksonovog sveta. Prema podacima utočišta, voli rutinu, društvo drugih šimpanzi i aktivnosti koje mu omogućavaju da bira kako će provesti dan.

Danas živi u grupi sa ženkama Opsi i Bomom, kao i sa Koduom i Strajkerom. Bablz je brzo preuzeo zaštitničku ulogu prema mlađim članovima grupe, pa sada žive kao povezana mala zajednica.

Video: Majmun u Zoološkom vrtu