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Supruga Kanjea Vesta, Bjanka Ćensori, predstavila je u petak još jednu promenu imidža, a mnoge je podsetila na princezu Leju, kultni lik iz franšize "Ratovi zvezda", koju je tumačila pokojna Keri Fišer. Ovoga puta, začudo, nije bila oskudno obučena.

Stajling koji je iznenadio

Australijska arhitektkinja (31), koja je nedavno boravila u Melburnu sa svojom porodicom, pridružila se 48-godišnjem reperu na večeri u luksuznom restoranu Ciel Bleu. Nosila je usku belu haljinu koja je naglašavala njenu figuru, sa dubokim dekolteom na prednjem delu. Kombinaciju je upotpunila sjajnim belim hulahopkama i belim cipelama sa otvorenim prstima.

Njena smeđa kosa bila je razdeljena po sredini i spletena u dve pletenice koje su bile pričvršćene pri dnu vrata. Za večernji izlazak odabrala je naglašenu šminku, uključujući sloj maskare na trepavicama i tamniju senku oko očiju.

Vest u svedenom izdanju

Bjanka, koja se za Vesta udala 2022. godine, ovoga puta je preskočila upečatljiv nakit. Muzičar je nosio kožne pantalone, jednostavnu belu majicu i smeđu kožnu jaknu. Vest, koji danas koristi i ime Je (Ye), stajling je upotpunio svetlosmeđim čizmama.

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