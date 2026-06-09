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Glumica Jelisaveta Orašanin uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem Teodosićem, saznaje Kurir.

Njih dvoje su, prema rečima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

Prvi poljubac

Pogledajte u galeriji fotografije sa društvenih mreža:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

- U početku druženja to su bile neke opšte i neobavezne teme. Dosta su pričali o poslu, ali i o sportu, koji oboje vole. Međutim, kad su počeli da se viđaju i nasamo, bez ostatka društva, Jelisaveta je Pavlu otvorila dušu i ispričala mu je sve što ju je mučilo. Žalila mu se da je nesrećna u braku i u ljubavi i da je jako usamljena.

Rekla mu je da ona i Miloš u braku žive kao brat i sestra, da su odavno prestale emocije između njih i da je pitanje dana kada će krenuti svako svojim putem. Pričala mu je i o krizama koje je imala s Milošem tokom godina zajedničkog života i koje su oni nekako uspevali da prevaziđu i nastave dalje kao bračni partneri.

Dakle, ona je napravila prvi korak. Malo-pomalo, i Pavle se otvorio o svom privatnom životu, pa joj je govorio da i on nije srećan u ljubavi i da je trenutno singl. On ju je tešio, što je njoj jako prijalo. Ubrzo je usledio i prvi poljubac - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin:

1/12 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

- Jelisaveta je načisto odlepila za Pavlom. Priča prijateljicama da joj je on dao novu energiju i da uživa u životu. Odgovara joj u svemu i hvali se da je u krevetu neverovatan. U početku su se krili od svih, ali se onda ona pohvalila najbližima. Sad se više i ne kriju, ali u javnosti ne žele da pričaju o svojoj vezi.

Pogledajte u galeriji i retke fotografije Miloša Teodosića i Jelisavete Orašanin:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Posle je počeo da dolazi i na njene probe i da je čeka da završi sa obavezama u pozorištu, pa su zajedno išli kući. Njihov prvi zajednički izlazak u javnost je bio još početkom maja, kada su se oboje pojavili kao gosti na svečanoj večeri jednog modnog magazina.

Ona je tada zablistala u izazovnoj dugoj crnoj haljini s prorezima, a on u u bordo plišanom odelu. Došli su odvojeno kako ne bi privlačili pažnju prisutnih. To veče su sedeli odvojeno, ali su se sve vreme gledali i smeškali jedno drugom. Svima koji su bili s njima bilo je jasno da se tu nešto dešava - zaključio je naš izvor.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

Inače, Pavle je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu objavio još jednu fotografiju na kojoj se jasno vidi da je u pitanju Jelisavetina senka, koju je ona i lajkovala, a paparaco fotografi uspeli su i da ih uslikaju zajedno na jednom okupljanju, gde su se sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.

Kako je vest o njihovoj romansi podigla ogromnu prašinu, pojedini mediji su stupili u kontakt s novopečenim parom. Tako je Pavle na pitanje da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom kratko rekao: "Molim vas...", dok je Jelisaveta dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi...".

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na svoju bračnu zajednicu posle devet godina. Oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano i bez skandala, i to prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet. Kako navode upućeni, odluku o rastanku su doneli jer su im se putevi i pogled na zajednički život razišli. Bivši par se dogovorio o svim detaljima razvoda, pa je glumica ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok je bivši košarkaš prešao u manji stan.

Niko ništa ne zna

Da ljubav između Jelisavete i Pavla cveta, potvrdio je i sam glumac, koji je na svom Instagramu podelio novu fotografiju s Jelisavetom. On je sakrio o kome je reč, međutim, jedan detalj ga je odao. Na toj slici se vidi samo noga njegove izabranice u "guči" sandalama i sa zlatnom nanogicom, a da je u pitanju Jelisaveta, zna se, jer ju je ona dosad više puta nosila u javnosti i na fotografijama na svom profilu.

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Damir Dervišagić

Pavlov otac Irfan Mensur rekao da nije znao za tu informaciju, ali da im želi sreću u vezi.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem. U svakom slučaju, ja mu želim sreću. Njegovi izbori su njegova stvar. On ima svoj život i pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikad. Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo. Možemo samo da pomognemo jedan drugome i ništa više - poručio nam je glumac.

Bonus video: Jelisaveta Orašanin vežba