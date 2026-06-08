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Nakon što su krajem maja razmenili zavete na intimnoj ceremoniji u Londonu, svetska pop zvezda Dua Lipa (30) i glumac Kalum Tarner (36) otputovali su na Siciliju kako bi svoje venčanje proslavili trodnevnim spektaklom. Ali, dok su mediji događaj prozvali venčanjem godine, a spisak gostiju vrveo zvezdama, dolazak slavnog para izazvao je podeljene reakcije u Palermu, pretvarajući glamuroznu proslavu u priču o sukobu luksuza i svakodnevnog života.

Sve je započelo daleko od sicilijanskog sunca, u londonskoj većnici "Old Marylebone Town Hall", gde su Dua Lipa i Kalum Tarner ozakonili vezu pred uskim krugom porodice i prijatelja. Za tu priliku, pevačica je odabrala elegantan beli kostim po meri modne kuće "Schiaparelli", upotpunjen šeširom širokog oboda, koji su mnogi protumačili kao posvetu venčanom stilu Bijanke Džeger. Tarner se odlučio za klasično tamnoplavo odelo. Ceremonija je bila kratka i privatna, potpuna suprotnost onome što je usledilo na italijanskom ostrvu.

Pogledajte venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera:

1/5 Vidi galeriju Venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Trodnevni glamur od 1.7 miliona dolara

Nedugo nakon londonske ceremonije, mladenci su privatnim avionom sleteli u Palermo, gde je započela trodnevna proslava vredna navodno 1.7 miliona dolara. Oko dvesta gostiju, smeštenih u luksuznom hotelu "Villa Igiea" sa pet zvezdica, uživalo je u nizu pomno isplaniranih događaja, od zabave dobrodošlice u palati "Gangi" do glavne ceremonije u "Villa Valguarnera", raskošnom baroknom imanju iz 18. veka.

Spisak gostiju bio je impresivan: Elton Džon, Donatela Versače, Adel, Kajli Minog, Hari Stajls, Čarli XCX, Troj Sivan, Mark Ronson i Džo Alvin samo su neka od imena koja su uveličala slavlje. One od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada je ser Elton Džon seo za klavir i za mladence izveo svoj bezvremenski hit "Your Song".

Za gastronomski deo pobrinuo se šef sa Mišlenovom zvezdicom Toni Lo Koko, poslužujući sicilijanske specijalitete poput arančina i kanola, dok je pevačica zablistala u dijamantima optočenoj haljini koju je za nju dizajnirala bliska prijateljica Donatela Versače.

Venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Paraliza grada i negodovanje meštana

Ipak, iza kulisa glamuroznog događaja, raspoloženje u Palermu bilo je ambivalentno. Dok su neki stanovnici bili ponosni što je Dua Lipa odabrala njihov grad, drugi su negodovali zbog blokiranih puteva, sigurnosnih kordona i potpune paralize dela grada.

"Ponekad se čini kao da se grad pretvara u tematski park", izjavila je za "The Guardian" Končeta Kilemi, vlasnica prodavnice u istorijskom jezgru, izražavajući zabrinutost zbog masovnog turizma koji ovakvi događaji dodatno intenziviraju.

Slično razmišlja i Klarisa, zaposlena u obližnjem kafiću: "Cenim njenu muziku i aktivizam, ali ovo je donelo mnogo problema. Tri dana smo prisiljeni da parkiramo kilometrima daleko od posla. Nije u redu blokirati grad. Razumela bih da je reč o papi, ali ne i o pevačici", rekla je za "The Guardian"

Ekonomska dobit naspram komfora

Venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

S druge strane, bilo je i onih koji su u svemu videli pozitivnu stranu.

"Ljudi se žale, ali mislim da je događaj dobra stvar jer podstiče ekonomiju", rekla je hotelska radnica Končeta Pičuka.

Gradonačelnik Palerma, Roberto Lagala, priznao je da saoseća sa pritužbama, ali je naglasio da je to "mala žrtva" za vidljivost i ekonomski podsticaj koji ovakvi događaji donose gradu, ističući da Palermo privlači sve više gostiju veće platežne moći. Venčanje Due Lipe i Kaluma Tarnera ostaće zapamćeno kao događaj koji je savršeno spojio privatnu intimnost i javni spektakl.

Pogledajte video: Dua Lipa pala na bini