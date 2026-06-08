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Kim Kardašijan našla se na meti oštrih kritika obožavalaca Formule 1 nakon što je na Velikoj nagradi Monaka ignorisala legendarnog reportera i bivšeg vozača Martina Brandla. Rijaliti zvezda boravila je na startnoj ravnini uoči nedeljne trke kako bi pružila podršku svom dečku Luisu Hamiltonu, a Brandl joj je prišao tokom svoje poznate šetnje stazom za Sky Sports. Međutim, Kardašijan i njena sestra Kloi, koja je bila sa njom, odbile su da razgovaraju sa reporterom, što je izazvalo bes gledalaca na društvenim mrežama.

Navijači besni zbog "čiste arogancije"

Neprijatan trenutak pokrenuo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

"Zar je Kim Kardašijan toliko velika da ne može da razgovara sa Martinom Brandlom? Potpuni nedostatak stila", napisao je jedan korisnik.

"Pa zar smo mogli da očekujemo išta drugo nego da će Kim Kardašijan odbiti razgovor sa Martinom Brandlom? Slavna je po apsolutno ničemu, ne može sama da drži kišobran, a ignoriše Martina dok ga talentovani sportisti i međunarodni glumci prihvataju. Njoj nije mesto na našoj startnoj ravnini", dodao je drugi.

Jedan je gledalac pozvao na drastične mere: "Možemo li, molim vas, da zabranimo pristup Formuli 1 nezahvalnim osobama poput Kim Kardašijan i Kare Delevinjkoje ne pokazuju poštovanje? Ako nećete pokazati dužno poštovanje ljudima koji ovaj sport čine onim što jeste, nemate šta da tražite u našem svetu."

"Kim Kardašijan nije mogla da odvoji 20 sekundi svog dragocenog vremena da porazgovara sa Martinom Brandlom, bilo je grozno to gledati. To je čista arogancija. Ne traži puno, zar ne? Samo par reči o tome kako joj je", komentarisao je drugi nezadovoljni gledalac.

"Koliko je bezobrazna bila Kim Kardašijan? Brandl je tu da postavi pitanje, a ona gleda u nekog lika proveravajući da li je Brandl uopšte vredan razgovora. Jadno", glasio je još jedan komentar.

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1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Luis Hamilton na Superboulu 2026 Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Ne mogu da verujem da Luis nije upoznao Kim Kardašijan sa statusom legende koji Martin Brandl ima", zaključio je jedan od obožavalaca, dok je drugi dodao: "Kim Kardašijan samo gleda u Martina Brandla i ignoriše ga tokom šetnje stazom. Svesna je da sme da koristi reči, zar ne?"

Ko je Martin Brandl?

Martin Brandl cenjeno je ime u svetu automobilizma. Tokom svoje vozačke karijere, u 12 sezona devet se puta penjao na postolje u Formuli 1. Takođe je osvojio Svetsko prvenstvo sportskih automobila i slavnu trku 24 sata "Le Mans".

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