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Dok javnost bruji o novoj romansi Jelisavete Orašanin, glumica je pre par dana govorila o svom privatnom životu i potrebi da sačuva privatnost za sebe.

Iskreno je podelila kako uspeva da uskladi intenzivne profesionalne obaveze sa podizanjem dvoje dece, naglašavajući da joj je primarni cilj da Petra i Bogdan ostanu pošteđeni napetosti koju donosi glumački poziv. I pored neprekidne medijske pažnje, ona uspešno održava sopstveni sklad.

Pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli, ATA imagesa

Glumica, koja važi za osobu koja besprekorno rukovodi svojim rasporedom, otkrila je kako uspeva da uspeva da usaglasi rigorozne planove sa porodičnim životom i vaspitanjem naslednika, pogotovo u periodima velikih profesionalnih projekata poput premijera

"Istina je da volim organizaciju i da bez nje ne bih mogla da funkcionišem, pogotovo s decom i ovakvim tempom života. Ali uoči premijera taj balans skoro nikada nije idealan. Tada najviše trpi odmor, a nekad i vreme koje bih volela da provedem potpuno prisutna s njima. Ipak, trudim se da Petra i Bogdan ne osete stres koji moj posao nosi," iskrena je bila Jelisaveta za Story.rs.

Očuvanje privatnosti pod svetlima reflektora

Od samih profesionalnih početaka uspešno povlači jasnu crtu između karijere i intime, ali uprkos tome ipak se suočava sa brojnim izazovima ne bi li ostala verna svojim principima i odbranila lični prostor od konstantnog interesovanja medija.

Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli

"Danas je daleko teže sačuvati privatnost nego ranije, upravo zato što u javnosti postoji privid da ljudi imaju pravo da znaju baš sve. Od početka karijere imala sam potrebu da neke stvari zadržim za sebe – ne zato što nešto krijem, nego zato što verujem da čovek mora da ima svoj mir i prostor van svetlosti reflektora. Upravo ta jasna granica me je sačuvala kroz godine i pomogla mi da ostanem pri sebi u poslu koji ume da bude veoma glasan," istakla je Jelisaveta.

Letnji planovi i neostvarene putničke želje

U glumačkim krugovima važi za osobu koja je u svakom trenutku spremna za put i koja bez oklevanja može da odleti na daleku destinaciju čak i na samo vikend. Stoga je otkrila na kojoj lokaciji planira da akumulirate energiju tokom predstojećeg leta i da li je kucnuo čas za posetu Peruu, državi koja se već duže vreme nalazi na njenoj listi neostvarenih želja.

Jelisaveta Orašanin uživa na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Istina je da volim putovanja i da umem potpuno spontano da odem negde na dva dana, samo da promenim vazduh. To me oplemenjuje i inspiriše. Ovog leta ću ipak birati malo mirniji ritam, više prirode i vremena s decom. Peru je i dalje velika želja, ali ostaviću ga za trenutak kada budem mogla maksimalno da mu se posvetim, jer mi deluje kao mesto koje ne treba doživeti na brzinu," dodala je glumica.

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na svoju bračnu zajednicu posle devet godina. Oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano i bez skandala, i to prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet. Kako navode upućeni, odluku o rastanku su doneli jer su im se putevi i pogled na zajednički život razišli. Bivši par se dogovorio o svim detaljima razvoda, pa je glumica ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok je bivši košarkaš prešao u manji stan.

Ubrzo nakon te vesti, u javnost je isplivala i informacija da je glumica navodno u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, a dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.

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