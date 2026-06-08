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Ova vest je momentalno pokrenula lavinu komentara na internetu, a ulje na vatru dolio je i stari zajednički snimak na kojem se nalaze poznati sportista i mladi glumac. Kako se ispostavilo, njihovo poznanstvo datira odranije. Naime, na društvenim mrežama ponovo su aktuelizovani kadrovi zabeleženi 11. marta 2024. godine, tokom proslave povodom rođenja deteta dramskog umetnika Miodraga Radonjića.

Na jednoj od tih objava, koju je svojevremeno podelio Miloš Petrović Trojpec, uslikani su on, Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok drugi kadar prikazuje prisan zagrljaj Jelisavete Orašanin i mladog glumca.

Ove uspomene sa proslave izazvale su mnoštvo reakcija na mrežama, prvenstveno zbog činjenice da svedoče o bliskosti aktera znatno pre nego što su u javnost dospeli detalji o krahu devetogodišnjeg braka dramske umetnice i bivšeg kapitena srpske košarkaške reprezentacije, tokom kojeg su dobili naslednike Petru i Bogdana.

Irfan Mensur o izboru svog sina

Povodom medijskih napisa o novoj emotivnoj vezi, oglasio se i poznati glumac Irfan Mensur, otac mladog Pavla.

Pogledajte u galeriji fotografije sa društvenih mreža:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

"Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar,” poručio je stariji Mensur, a potom dodao: "Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada", izjavio je on za portal Telegraf.

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