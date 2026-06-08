Slušaj vest

Pre godinu dana preminuo je muzičar Matija Dedić, a tim povodom njegova ćerka Lu na Instagramu mu je posvetila emotivnu objavu.

"Volim te. 1 godina", napisala je uz njihovu zajedničku crno-belu fotografiju na kojoj ona peva, a Matija svira klavir. Njena objava rastužila je mnoge. Matija Dedić preminuo je u junu 2025. u 53. godini, a Lu se tada oprostila od njega u emotivnoj objavi.

Lu Dedić se prisetila oca na godišnjicu njegove smrti Foto: printscreen/instagram/lu.dedic

Sećanja na razgovore u kuhinji i zajedničke teme

"Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću videti, ali ostaću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavere... teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kafu i cigarete. To sam, između ostalog, nasledila od tebe; sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas," napisala je tada.

Pogledajte fotografije Matije Dedića:

1/5 Vidi galeriju Matija Dedić Foto: Kurir/T.I.

Oproštaj od "majstora" i muzičko nasleđe

"Hvala ti na svemu, na brizi, nežnosti i dobroti, na životu kojeg si mi omogućio i tokom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispuniću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dete sam te zvala "mastore" i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko muzičko bogatstvo. U ovom nažalost prekratkom periodu kojeg smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno sarađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj”, dodala je.

Samo dva meseca nakon očeve smrti, Lu je ostala i bez bake, legendarne pevačice Gabi Novak.

Pogledajte video: Odavanje počast Gabi Novak i Matiji Dediću u Beogradu