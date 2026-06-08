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Dramska umetnica Jelisaveta Orašanin veoma je prisutna na internet platformama, gde s vremena na vreme dozvoljava javnosti uvid u segmente svoje svakodnevice.

Najveći deo njenog virtuelnog prostora rezervisan je za objave o njenim najmilijima, naslednici Petri i sinu Bogdanu. Nedavno je ponovo raznežila pratioce podelivši dragocene porodične kadrove sa ćerkom i sinom, koje je dobila tokom bračne zajednice sa uspešnim sportistom Milošem Teodosićem. Na pomenutim video-zapisima zabeležen je proces učenja vožnje bicikla, kao i očigledan napredak koji mališani pokazuju.

Jelisaveta Orašanin uči sina da vozi bicikl Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Jedini razlog zbog kog znaš da voziš biciklo je taj što te je neko kome veruješ pustio," stajalo je u tekstu koji je Jelisaveta izabrala da prati ovu emotivnu objavu.

Glumica je tokom čitave vožnje bila maksimalno fokusirana na bezbednost mališana, pridržavajući ih s leđa kako bi sprečila pad, da bi ih u ključnom momentu pustila da samostalno balansiraju. Tim postupkom je simbolično pokazala da ima apsolutno poverenje u njihove novostečene sposobnosti.

Besprekorna figura nakon dva porođaja

Pored majčinskih obaveza, poznata umetnica je svojevremeno otkrila i formulu pomoću koje uspeva da održi idealnu telesnu masu i besprekoran fizički izgled.

Pogledajte atraktivne fotografije Jelisavete Orašanin:

1/12 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

"Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine", objasnila je ranije Jelisaveta, nadovezujući se rečima:

"Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu," iskrena je bila glumica.

Pogledajte video: Trening Jelisavete Orašanin