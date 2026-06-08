Ljiljana Stjepanović kao Radojka u seriji Selo gori, a baba se češlja

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Jedna od najvoljenijih domaćih dramskih umetnica,Ljiljana Stjepanović, ima dostojnu naslednicu u porodici, iako široj javnosti nije u potpunosti poznato da je njena unuka izabrala isti životni poziv. Kseniju Repić publika je mogla da primeti u nekoliko televizijskih projekata, a njeno skorašnje pojavljivanje bilo je u sagi "Nasledstvo", gde je sarađivala sa afirmisanim glumačkim imenima poput Milice Milše i Mirke Vasiljević.

Ova mlada umetnica se sa kamerama susrela još u najranijem detinjstvu, zabeleživši svoj glumački debi kroz lik Milice, unuke čuvenog bračnog para Radašina i Radojke u kultnom televizijskom ostvarenju "Selo gori, a baba se češlja".

Pogledajte fotografije Ksenije Repić kao Milice u seriji "Selo gori, a baba se češlja":

1/6 Vidi galeriju Ksenija Repić kao Milica u seriji "Selo gori, a baba se češlja" Foto: Printscreen

"Tada sam jasno uočila da je talentovana za glumu. Bila sam ponosna jer nisam od onih glumica koje kažu: Ne daj bože da mi dete bude glumac! Ja sam savršeno srećna u svom poslu, tako da ne vidim razlog zašto bih joj branila da se time bavi. Drago mi je što uživa u tome", izjavila je svojevremeno Ljiljana.

Odrastanje iza kulisa i prvi glumački koraci

Prema rečima proslavljene glumice, koja je ujedno i najveći vetar u leđa svojoj unuci, Ksenijina veza sa teatrom počela je bukvalno od prvih meseci života.

"Ksenija je već sa godinu i po dana odgledala jednu od mojih predstava, a budući da sam je stalno dovodila na probe, ona je pravo pozorišno dete koje je raslo iza kulisa. Za nju je scena prirodan ambijent i nije neobično što ju je toliko zavolela. Bila je veoma mala kada je počela da pravi "predstave" za sve nas u kući, sa četiri godine držala sam joj časove glume, a ona je sve upijala", objašnjava Ljiljana.

Pogledajte u galeriji kako Ksenija Repić izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Ksenija Repić, unuka Ljiljane Stjepanović Foto: Printscreen/Instagram/repic

Odnos bake i unuke

U jednom od skorašnjih razgovora za medije, Ksenija se osvrnula na porodične odnose i otkrila da njena baka uopšte ne spada u red rigidnih ocenjivača njenog rada.

"Ne, nikako. Ljiljana Sjepanović je užasno pristrasna baka. Naravno, da postoje some konstruktivne kritike kada ja dođem sa nekim problemom, ali kada me gleda na sceni, ja sam joj najbolja, najlepša, najtalentovanija, najviša sa mojih 1.60 metara.(smeh) Tako da je moja Likica, zvezda moja, baš jedna pristrasna baka koja ume da kaže: "Hajde malo razmisli da li to tako treba? Malo razmisli da li je to baš taj postupak?" Nikada ništa ne nameće, ali prosto ume da me zapita," rekla je glumica nedavno za Blic.

Pogledajte video: Ljiljana Stjepanović o zdravlju