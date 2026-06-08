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Glumica Sonja Kolačarić stekla je veliku popularnost ulogama u kultnim ostvarenjima "Mrtav 'ladan" i "Čarlston za Ognjenku", nakon čega se na duži period povukla iz javnog života. Tokom te profesionalne pauze rodila je dvoje dece i potpuno se fokusirala na porodične obaveze, da bi se docnije uspešno vratila televizijskoj publici ulogama u projektima "Močvara", "Državni službenik" i "Vreme zla". U tom periodu povratka, Sonja Kolačarić je vizuelno osvežila svoj imidž drastičnom promenom frizure i skraćivanjem kose.

Sonja Kolačarić skratila kosu zbog uloge Foto: Printscreen/Instagram/sonjakolacaric

U njenom privatnom životu došlo je do promena i kada je, posle nekoliko godina zajednice sa Andrejom Ivančevićem, doneta odluka o sporazumnom razvodu braka.

Razlozi za višegodišnje povlačenje sa scene

O razlozima zbog kojih je privremeno zapostavila karijeru, poznata glumica je otvoreno govorila u intervjuu za "Kurir".

"Prestala sam da radim kada sam rodila jednu medenu bebu koja je mnogo volela da budem u blizini. Ta beba, kao i svako drugo ljudsko mladunče, nije bila čak ni svesna da postoji zasebno, bez mene. Tada sam odlučila da želim da budem dostupna tom mališi uvek, od jutra do mraka, svakoga dana bez izuzetka, kako bih mu pomogla da se što stabilnije uspostavi u ovom novom, velikom svetu. Prvih godinu dana tako, pa polako. To je bio plan, ali onda se rodila još jedna, medena, ćelava beba. I tako su prošle četiri godine. Dakle, da, pauza u poslu je bila moja odluka. I naravno da mi je posao ponekad veoma nedostajao. Ali, bez sumnje, ponovila bih isto", izjavila je Sonja Kolačarić.

Pogledajte u galeriji fotografije Sonje Kolačarić:

1/7 Vidi galeriju Sonja Kolačarić Foto: Gordan Jović, RTS, Promo, Marina Lopičić

Odgoj naslednika

U razgovoru za domaći medij, dramska umetnica se osvrnula i na metode koje primenjuje u vaspitavanju svojih sinova, balansirajući između tradicije i savremenog društva.

"Trudim se da kod sinova iskorenim eventualno grubu narav koju bi mogli da imaju, s obzirom na njihovo balkansko poreklo. U isto vreme, nikako ne bih volela da budu premekani i zavisni od mamine suknje doveka. Dakle, radimo i na nežnosti i na čvrstini, a najviše na rasuđivanju kad ih primeniti," ispričala je glumica za Story.

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