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Čuveni sportista ne slovi samo za jednog od najistaknutijih fudbalskih asova u istoriji, već i za svestranog vizionara sa izuzetnim smislom za preduzetništvo. Ogromnu popularnost, ugled i lični magnetizam uspešno je pretočio u globalnu poslovnu imperiju koja mu je obezbedila status milijardera.

Pored svih ovih dostignuća, Dejvid Bekam je razvio i veliku strast prema poljoprivredi. Ta privrženost seoskom načinu života rodila se tokom globalnog karantina, kada je na svom živopisnom imanju u Kotsvoldsu započeo uzgoj organskih kultura i pčelarstvo, stvorivši vremenom pravo malo životinjsko carstvo.

Svakodnevica u kokošinjcu

"Stigli su nam novi članovi porodice," ponosno je objavio nekadašnji fudbaler na Instagramu, gde ga prati 87 miliona ljudi, podelivši kadrove direktno sa svoje mini-farme.

"Samo da proverim moje piliće..." rekao je Dejvid Bekam dok je pažljivo obilazio prostor sa piljevinom kako bi sakupio sveža jaja. Nedugo zatim, snimio se i u cvetnjaku, gde je pokazao specifičnu vrstu belih ruža koje nose upravo njegovo ime.

Pratioci su u komentarima oduševljeno primetili da mu boravak na selu izuzetno prija, naglašavajući da mu zavide na privatnoj oazi koja je izolovana od gradske vreve Londona. Mnogi su se našalili na račun izgleda njegovih životinja, dok je jedna korisnica, posmatrajući video na kojem pažljivo drži pile, prokomentarisala da je to verovatno najsrećnija živina na svetu iako toga nije svesna. Poznati sportista je ipak otkrio da je pomenuto pile morao da odvoji od ostatka jata jer je bilo izloženo napadima drugih ptica.

"Polako se oporavlja", napisao je brižni Dejvid, kojem je briga o životinjama postala najdraža razonoda.

Sve je započelo kada mu je supruga Viktorija za Božić poklonila prve kokoške. Nakon toga je projektovao komforan objekat za njih i počeo redovno da objavljuje snimke sa svojim pernatim ljubimcima. Nekoliko puta je nasmejao javnost snimcima na kojima šeta imanjem u pratnji petla i njegovog jata.

Prirodna terapija protiv stresa

Seoski ambijent za njega predstavlja idealno utočište, pa Dejvid Bekam pored živine brine i o stadu ovaca, kao i o pčelama. U šumovitom delu poseda raspoređene su košnice jer se bivši kapiten engleske reprezentacije posvetio vrcanju meda, dok plodovi iz njegove bašte redovno završavaju na porodičnom meniju. Nekadašnja ikona stila, čije su objave ranije izgledale potpuno drugačije, sada propagira isključivo domaću hranu.

"Moj kelj dobro napreduje... Evo, sad vadim luk. Viktorija neće morati da se muči narednih nekoliko nedelja, biće dovoljno i za ručak i za večeru", našalio se fudbaler na račun svoje supruge. Kreatorka mu ubrzo uzvratila duhovitim komentarom: "Ko je ovaj čovek? Vratite mi nazad mog muža!"

Ipak, Dejvid očigledno pronalazi mir u ovim poslovima, jer su mu rad u bašti i briga o životinjama postali savršen način za opuštanje.

Pogledajte video: Dejvid Bekam pokazao baštu