Šta radi Pavle Mensur dok svi bruje da ljubi 11 godina stariju koleginicu: Navukao kačket na lice, a evo i gde je
Domaća javnost danima ne prestaje da nagađa o prirodi odnosa između Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura, nakon što su se u medijima pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnoj vezi. Usred opšteg interesovanja, mladi glumac se oglasio na svom Instagram profilu i otkrio čime je trenutno zaokupljen.
Pavle Mensur je odlučio da javno ne komentariše navode o romansi sa 11 godina starijom koleginicom, već je pratiocima pokazao da pažnju sa medijske galame skreće intenzivnim treninzima. On je podelio selfi nastao tokom predaha od vežbanja u teretani, na kojem pozira sa kačketom na glavi.
Kadrovi sa zajedničkog slavlja
Interesovanje za ovu temu dodatno je podgrejalo ponovno pojavljivanje starijih fotografija na internetu, na kojima se vidi da su Jelisaveta Orašanin, Miloš Teodosić i Pavle Mensur svojevremeno prisustvovali istom događaju. Na jednoj od tih uspomena, koje je ranije plasirao glumac Miloš Petrović Trojpec, uslikani su on, poznati košarkaš i mladi Mensur. Sa druge strane, naredni kadar sa istog slavlja prikazuje Jelisavetu Orašanin i Pavla Mensura u trenucima bliskog zagrljaja.
Pogledajte fotografije sa mreža koje su pokrenule spekulacije:
Detalji razlaza poznatog bračnog para
Ove vesti dolaze nakon što su Jelisaveta i Miloš doneli odluku da prekinu zajednički život zbog, kako se pretpostavlja, mimoilaženja u životnim stavovima i planovima.
"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni,"ispričao je za "Blic" anonimni sagovornik blizak nekadašnjim supružnicima.
Pogledajte video: Trening Jelisavete Orašanin