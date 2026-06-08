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Domaća javnost danima ne prestaje da nagađa o prirodi odnosa između Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura, nakon što su se u medijima pojavile spekulacije da su njih dvoje u emotivnoj vezi. Usred opšteg interesovanja, mladi glumac se oglasio na svom Instagram profilu i otkrio čime je trenutno zaokupljen.

Pavle Mensur je odlučio da javno ne komentariše navode o romansi sa 11 godina starijom koleginicom, već je pratiocima pokazao da pažnju sa medijske galame skreće intenzivnim treninzima. On je podelio selfi nastao tokom predaha od vežbanja u teretani, na kojem pozira sa kačketom na glavi.

Pavle Mensur u teretani Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kadrovi sa zajedničkog slavlja

Interesovanje za ovu temu dodatno je podgrejalo ponovno pojavljivanje starijih fotografija na internetu, na kojima se vidi da su Jelisaveta Orašanin, Miloš Teodosić i Pavle Mensur svojevremeno prisustvovali istom događaju. Na jednoj od tih uspomena, koje je ranije plasirao glumac Miloš Petrović Trojpec, uslikani su on, poznati košarkaš i mladi Mensur. Sa druge strane, naredni kadar sa istog slavlja prikazuje Jelisavetu Orašanin i Pavla Mensura u trenucima bliskog zagrljaja.

Pogledajte fotografije sa mreža koje su pokrenule spekulacije:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Detalji razlaza poznatog bračnog para

Ove vesti dolaze nakon što su Jelisaveta i Miloš doneli odluku da prekinu zajednički život zbog, kako se pretpostavlja, mimoilaženja u životnim stavovima i planovima.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni,"ispričao je za "Blic" anonimni sagovornik blizak nekadašnjim supružnicima.

Pogledajte video: Trening Jelisavete Orašanin