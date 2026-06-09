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Glumica Marina Ćosić ponovo je privukla pažnju pratilaca na Instagramu, ovoga puta objavom sa treninga na otvorenom. Poznata po negovanom izgledu i prirodnoj lepoti, Marina je pokazala deo svoje rutine, a njeno sportsko izdanje brzo je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na fotografiji koju je podelila vidi se da glumica ne odustaje od fizičke aktivnosti ni kada je napolju. Sa kosom podignutom u punđu, slušalicama u ušima i bez šminke, Marina je pozirala tokom treninga, uz kratak opis: „Trening”.

Foto: Instagram/marinacosic

Izdanje bez šminke

Iako je povod objave bio vežbanje, mnogima je pažnju privukao i njen stajling. Marina je nosila pripijenu sportsku kombinaciju - crne helanke i dekoltirani bodi, zbog čega su pratioci odmah počeli da komentarišu njen izgled.

Glumica je još jednom pokazala da neguje prirodan izgled, ali i da iza njene figure stoje disciplina, kontinuitet i redovan trening. Njeno izdanje bez šminke posebno je naišlo na pozitivne reakcije, jer je Marina pokazala da joj nije potrebno mnogo da bi zablistala.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njeno venčanje:

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Kako je dovela liniju u red

Marina je ranije govorila i o navikama koje su joj pomogle da se oseća bolje i dovede liniju u red. Jednom prilikom otkrila je da je iz ishrane izbacila šećer, ističući da je već posle dve nedelje primetila promenu.

- Novi izazov za narednih 10 dana je tu: izbacivanje šećera. Šta to znači? Nema čokolade, keksa, torti, kolača, pudinga, sutlijaša, griza, sladoleda, šećera u kafi i slično - objasnila je ona, pa dala savet.

Marina Ćosić Foto: Printskrin:Instagram

- Onima kojima je to nezamislivo neka ubace ceđeni sok u toku dana, idealno limun, jedan limun na 750/1L vode, i pijte da bi vam bilo lakše. Ako je baš ozbiljna kriza, kockica najcrnje čokolade na jezik i da se posisa, tako će duže da traje. Cilj izbacivanja šećera je da istražite koliko šećer vlada našim organizmom i potrebama, posebno ako ste naviknuti na velike količine, ali dan po dan, zato imamo 10 dana, u ovoj dijeti. Šećer nisam konzumirala 15 dana, sa jednim prekršajem na večeri koji je za mene bio sledećih par dana sa posledicama i rekla sam da to sebi više neću da dozvolim. Dovela sam liniju u red, a kilogrami su samo odleteli - rekla je ona tada.

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