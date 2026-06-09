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O odnosu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura poslednjih nedelja ne prestaje da se govori. Nakon razvoda glumice od bivšeg košarkaša Miloša Teodosića, svaki njen izlazak i pojavljivanje u javnosti prati se s posebnom pažnjom. Iako se najviše komentarišu njihovi zajednički izlasci, prisnost i detalji koji su dospeli u javnost, mnogima je pažnju privukao i jedan manje poznat podatak - koliko su Jelisaveta i Pavle zapravo visoki.

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Damir Dervišagić

Razlika u visini

Jelisaveta Orašanin važi za jednu od viših glumica na domaćoj javnoj sceni. Visoka je 178 centimetara, što je znatno iznad prosečne visine žena u Srbiji, koja iznosi oko 168 centimetara.

S druge strane, Pavle Mensur visok je 186 centimetara, pa je razlika između njih dvoje osam centimetara. Ipak, kada Jelisaveta obuje visoke potpetice, vizuelno može da deluje gotovo iste visine kao Pavle, a ponekad i više od njega, što je dodatno zapalo za oko onima koji prate njihove zajedničke fotografije i snimke.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Jelisavete Orašanin:

1/12 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Zajednički izlasci

Jelisaveta i Pavle nedavno su, kako se pisalo, viđeni na rejvu gde su se opušteno provodili. Prema navodima medija, igrali su prisno, u nekoliko navrata bili zagrljeni, a u jednom trenutku su se navodno i poljubili pred prisutnima u klubu.

Izvor o njihovom odnosu

O navodnoj vezi glumice i njenog mlađeg kolege govorio je i izvor za Kurir, koji je tvrdio da Jelisaveta ne krije koliko joj prija nova životna faza.

Pavle Mensur u teretani Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Jelisavetaje načisto odlepila za Pavlom. Priča prijateljicama da joj je on dao novu energiju i da uživa u životu. Odgovara joj u svemu i hvali se da je u krevetu neverovatan. U početku su se krili od svih, ali se onda ona pohvalila najbližima. Sad se više i ne kriju, ali u javnosti ne žele da pričaju o svojoj vezi - rekao je izvor za Kurir.

Bez konkretnog komentara

Kako je priča o njihovoj navodnoj romansi izazvala veliku pažnju, pojedini mediji pokušali su da dobiju komentar od oboje. Pavle Mensur je na pitanje o vezi sa 11 godina starijom koleginicom kratko odgovorio: „Molim vas...”.

Pavle Mensur Foto: Instagram/Pavle Mensur

Jelisaveta, s druge strane, nije želela direktno da komentariše navode, već je, kako se pisalo, dva dana zaredom na pozive odgovarala rečima: „Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi...”.

Video: Jelisaveta igra na haubi