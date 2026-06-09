"Osećam se kao da sam u dvadesetim" Jelisaveta Orašanin ima zmijsko telo, a ovo je njena tajna (Foto)
Glumica Jelisaveta Orašanin godinama važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Iako iza sebe ima dva porođaja, njena figura često je tema komentara, a mnogi se pitaju kako uspeva da održi vitku liniju i zategnuto telo.
Odgovor je, sudeći po onome što je sama pokazala, vrlo jednostavan, ali nimalo lak - disciplina, redovan trening i ozbiljan tempo u teretani.
Jelisaveta je sa pratiocima podelila deo svoje kardio rutine i otkrila kako izgleda trening na traci za trčanje koji joj pomaže da ostane u formi.
Pogledajte u galeriji njene vrele kadorve:
Zahtevan trening
Glumica se ne oslanja samo na lagano vežbanje, već bira intervalni kardio trening koji traži kondiciju i izdržljivost. Upravo takav način rada poznat je po tome što ubrzava puls, podstiče potrošnju energije i aktivira celo telo.
Jelisaveta je detaljno objasnila kako izgleda njen trening na traci:
„5 minuta na brzini 7-8 džogiranje, 45 sekundi na brzini 10.5-11, zavisi kako ti odgovara, i 15 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta”.
Nakon toga, tempo postaje još intenzivniji, pa glumica nastavlja u novim intervalima:
„30 sekundi na brzini 11-11.5 i 30 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta. 15 sekundi na brzini 12-12.5, i 45 sekundi na brzini 7-7.5 i tako 4 puta.”
Energija i disciplina
Pogledjate u videu kako trenira:
Jelisaveta ne krije da joj trening prija ne samo fizički već i mentalno. Posle ovakve rutine, kako je istakla, oseća se snažno i poletno.
„Osećam se kao da sam u dvadesetim”, poručila je glumica.
Pogledajte u videu njene trbušnjake:
Život posle razvoda
Jelisaveta je poslednjih meseci u centru pažnje javnosti i zbog privatnog života. Ona i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na brak posle devet godina zajednice.
Kako se pisalo, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, a razvod je protekao mirno i bez skandala, pre svega zbog dece koja su im prioritet. Prema navodima upućenih, do rastanka je došlo jer su im se pogledi na zajednički život i dalji put razišli.
Pogledajte u galeriji zajedničke slike Teodosića i Jelisavete:
Bivši par se, kako se navodi, dogovorio o svim detaljima razvoda. Glumica je ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok se bivši košarkaš preselio u manji stan.
Nedugo nakon vesti o razvodu, počelo je da se spekuliše da je Jelisaveta uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. A onda je par uhvaćen u javnosti kako razmenjuje nežnosti.
Video: Jelisaveta igra na haubi