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Glumica Jelisaveta Orašanin godinama važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Iako iza sebe ima dva porođaja, njena figura često je tema komentara, a mnogi se pitaju kako uspeva da održi vitku liniju i zategnuto telo.

Odgovor je, sudeći po onome što je sama pokazala, vrlo jednostavan, ali nimalo lak - disciplina, redovan trening i ozbiljan tempo u teretani.

Jelisaveta je sa pratiocima podelila deo svoje kardio rutine i otkrila kako izgleda trening na traci za trčanje koji joj pomaže da ostane u formi.

Pogledajte u galeriji njene vrele kadorve:

1/12 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Zahtevan trening

Glumica se ne oslanja samo na lagano vežbanje, već bira intervalni kardio trening koji traži kondiciju i izdržljivost. Upravo takav način rada poznat je po tome što ubrzava puls, podstiče potrošnju energije i aktivira celo telo.

Jelisaveta je detaljno objasnila kako izgleda njen trening na traci:

Jelisaveta Orašanin na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

„5 minuta na brzini 7-8 džogiranje, 45 sekundi na brzini 10.5-11, zavisi kako ti odgovara, i 15 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta”.

Nakon toga, tempo postaje još intenzivniji, pa glumica nastavlja u novim intervalima:

„30 sekundi na brzini 11-11.5 i 30 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta. 15 sekundi na brzini 12-12.5, i 45 sekundi na brzini 7-7.5 i tako 4 puta.”

Energija i disciplina

Pogledjate u videu kako trenira:

00:10 Jelisaveta Orašanin Izvor: Instagram/jagodenamagli

Jelisaveta ne krije da joj trening prija ne samo fizički već i mentalno. Posle ovakve rutine, kako je istakla, oseća se snažno i poletno.

„Osećam se kao da sam u dvadesetim”, poručila je glumica.

Pogledajte u videu njene trbušnjake:

00:04 Jelisaveta uzvraća udarac Instagram cicama! Izvor: Instagram/jagodenamagli

Život posle razvoda

Jelisaveta je poslednjih meseci u centru pažnje javnosti i zbog privatnog života. Ona i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na brak posle devet godina zajednice.

Kako se pisalo, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, a razvod je protekao mirno i bez skandala, pre svega zbog dece koja su im prioritet. Prema navodima upućenih, do rastanka je došlo jer su im se pogledi na zajednički život i dalji put razišli.

Pogledajte u galeriji zajedničke slike Teodosića i Jelisavete:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Bivši par se, kako se navodi, dogovorio o svim detaljima razvoda. Glumica je ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok se bivši košarkaš preselio u manji stan.

Nedugo nakon vesti o razvodu, počelo je da se spekuliše da je Jelisaveta uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. A onda je par uhvaćen u javnosti kako razmenjuje nežnosti.

Video: Jelisaveta igra na haubi