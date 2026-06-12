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Glumica Gorica Popović privatni život godinama vešto krije od javnosti, a mnogi nisu znali da je više od 30 godina u braku sa Nenadom Petrovićem. Njen suprug je poznati alt-saksofonista, džez muzičar, kompozitor i član grupe "Zabranjeno pušenje".

Nenad Neša Petrović je muž Gorice Popović Foto: Printscreen/RTS

Uprkos tome što su oboje javne ličnosti, retko se mogu zajedno sresti, a nerado govore i o privatnom životu. Tako se i intervjui u kojima je javno pomenula supruga mogu izbrojati na prste.

"Imamo skladan brak. Toliko vam o njemu mogu reći, dosta vam je i to jer drugi ne znaju ni toliko," rekla je ranije glumica i dodala: "Volimo iste stvari, volimo životinje, imamo interesovanja koja se dobro slažu".

Idila na Srebrnom jezeru

Inače, njih dvoje su svoju idilu oformili na Srebrnom jezeru, gde imaju svoj mali raj.

Pogledajte fotografije Gorice Popović:

1/10 Vidi galeriju Gorica Popović Foto: Zaječarsko pozorište, Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

"Moj otac je mnogo voleo prirodu i kupio je ovde plac kad ništa nije postojalo. Kuća je dupla, polovina je od familije, ali smo oduvek bili kao jedno. To je moja oaza i ovde ja zbrišem često," rekla je Gorica jednom prilikom.

Zanimljivo je da se naša glumica ne libi poslova u kući, te je često u kuhinji gde priprema svoje specijalitete, a jedan od voljenijih je njen recept za okrošku koji možete pogledati OVDE.

Pogledajte video: Gorica Popović o Ateljeu 212