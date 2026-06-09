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Pevačica i glumica Arijana Grande i brodvejska zvezda Itan Slejter više nisu zajedno. Prema pisanju stranih medija, među kojima su  par je okončao vezu gotovo tri godine nakon što su se prvi put pojavile vesti o njihovoj romansi.

Grande i Slejter upoznali su se 2022. godine na snimanju filma „Vikid”, a priče o njihovoj vezi počele su da kruže naredne godine. Njihov odnos od samog početka bio je pod lupom javnosti, naročito zbog toga što su u trenutku kada su se pojavile prve informacije o romansi oboje bili u brakovima.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

Arijana Grande i Itan Slejter na javnom događaju Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ostali u dobrim odnosima

Kako navodi „Page Six”, Arijana i Itan raskinuli su pre nekoliko meseci, ali su, prema rečima izvora, ostali prijatelji.

„Arijana i Itan su raskinuli pre nekoliko meseci, ali su od tada ostali prijatelji i jedno prema drugom imaju samo poštovanje i divljenje. To nije bila odluka koju su doneli olako, ali su shvatili da im je bolje da budu prijatelji nego u ozbiljnoj vezi”, rekao je izvor.

Isti izvor dodao je da je Arijana trenutno srećna i okrenuta novom životnom poglavlju, pre svega velikoj turneji i predstojećem albumu.

Romansa koja je privukla veliku pažnju

Arijana Grande, Itan Slejter
Arijana Grande, Itan Slejter Foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Arijana Grande i Itan Slejter upoznali su se tokom rada na filmu „Vikid”, a vesti o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u julu 2023. godine. U tom periodu Arijana je još bila u braku sa Daltonom Gomezom, dok je Slejter bio u procesu razlaza od supruge Lili Džej.

Itan i Lili imaju trogodišnjeg sina Ezru.

Tokom veze, Arijana i Itan uglavnom su izbegavali da javno govore o svom odnosu. Retko su delili privatne trenutke, mada je Slejter u decembru prošle godine objavio fotografije na kojima se videlo da je Arijana praznike provela sa njegovom porodicom.

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 Video: Arijana Grande o ekstremnoj mršavosti

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Arijana Grande se oglasila nakon što su je otpužili da promoviše anoreksiju Izvor: TikTok/arianagrande