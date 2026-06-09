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Gotovo pet meseci posle smrti princeze Dezire, starije sestre švedskog kralja Karla XVI Gustafa, javnost je konačno saznala šta piše u njenom testamentu. Dokument koji je zvanično objavljen otkrio je ne samo tačnu vrednost njenog višemilionskog bogatstva, već i prilično neočekivan način na koji je odlučila da ga raspodeli. Odluka je odmah privukla ogromnu pažnju švedskih medija jer je princezin sin potpuno izostavljen iz nasledstva, koje će u celosti pripasti njegovim sestrama.

Princeza Dezire preminula je 21. januara 2026. godine u 87. godini, ostavivši iza sebe bogatstvo procenjeno na čak 126 miliona švedskih kruna, odnosno oko 11.6 miliona evra. Prema zvaničnim dokumentima iz ostavinske rasprave, glavne naslednice ove pozamašne imovine biće njene dve ćerke – Kristina Luiza De Ger i Helen Silfveršild.

Princeza Dezira Foto: Jessica GOW / AFP / Profimedia

Luksuzne nekretnine i porodični dragulji

Nasledstvo koje pripada ćerkama uključuje značajnu novčanu imovinu, vrednosne papire, ali i atraktivne nekretnine. Među njima se posebno izdvaja luksuzni stan u popularnom letovalištu Santa Ponza na Majorci, čija je vrednost procenjena na oko 6.5 miliona švedskih kruna (približno 596 hiljada evra).

Pored nekretnina, princeza je iza sebe ostavila i impresivnu kolekciju ekskluzivnog nakita, koja vredi gotovo milion evra. Reč je o skupocenim porodičnim dragocenostima koje, osim finansijske, imaju i ogromnu istorijsku i sentimentalnu vrednost, budući da predstavljaju deo tradicije jedne od najpoznatijih evropskih kraljevskih porodica.

Zašto je sin ostao bez nasledstva?

Iako pravila nalažu da se bogatstvo uglavnom deli ravnopravno među decom, princeza Dezire je svesno odlučila da napravi presedan. U testamentu je jasno navela da njen sin, Karl Silfveršild, neće učestvovati u raspodeli njene imovine, ali je do detalja obrazložila ovu odluku kako bi sprečila eventualne porodične sukobe.

Princeza Dezire sa suprugom Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP / Profimedia

Ona je u dokumentu zapisala da je svesno stavila sina u nepovoljniji položaj, ali samo zato što je on već ranije bio "bogato obeštećen" kroz nasledstvo koje mu je ostavio otac, baron Niklas Silfveršild. Na ovaj način, princeza je želela da uspostavi finansijsku ravnotežu među decom i osigura da ukupna raspodela porodičnog bogatstva bude pravedna.

Golemo bogatstvo naslednika nakon smrti oca 2017. godine, sin Karl Silfveršild nasledio je znatnu privatnu imovinu vrednu oko 2.4 miliona evra. Pored toga, on je preuzeo upravljanje nad dva istorijska imanja – Koberg i Gasevadsholm, koja se ubrajaju među najvrednije privatne posede u Švedskoj. Ova golema imanja prostiru se na čak 20.000 hektara zemljišta, a njihova vrednost procenjuje se na neverovatnih 46 miliona evra (500 miliona švedskih kruna).

Princeza Dezira Foto: Christine OLSSON / AFP / Profimedia

Porodični dogovor i tradicija aristokratije

Prema rečima upravnika imanja, Karla-Fredrika Herslova, unutar porodice već godinama postoji apsolutno razumevanje i jasan dogovor oko podele imovine. Zbog toga princezina poslednja volja nije predstavljala nikakvo iznenađenje za njenu decu, iako je javnost ostala zatečena.

Ovaj slučaj je ponovo pokrenuo javnu raspravu o načinu na koji evropske aristokratske i kraljevske porodice upravljaju svojim nasleđem. Dok se u nekim lozama bogatstvo striktno deli na jednake delove, u drugima se vodi računa o očuvanju istorijskih poseda i pravednom balansiranju među naslednicima. U slučaju princeze Dezire, cilj je bio jasan - odgovorno upravljanje imperijom i održavanje mira u kući.

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