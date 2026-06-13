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Kanadsko-američki glumac Majkl Džej Foks stekao je ogromnu slavu filmovima "Povratak u budućnost", no, kada je bio na vrhuncu karijere, život se sa njim poigrao na stravičan način.

U tom trenutku je tek zagazio 30. godinu, a iza sebe je već imao tri Emija i dva Zlatna globusa. Vrata Holivuda širom su mu bila otvorena, a u tom momentu je uplovio i u brak sa lepom Trejsi Polan sa kojom se upoznao na snimanju serije "Porodične veze". Sa njom je dobio i sina, a onda se 1991. sve promenilo.

Majkl Džej Foks Foto: Profimedia

Kako je dobio Parkinsonovu bolest?

Majklu je dijagnostikovana Parkinsonova bolest. To je delovalo neverovatno: samo jedan od sto ljudi starijih od pedeset godina oboli od ove bolesti. A u tridesetim godinama šanse su gotovo ravne nuli. Gotovo, ali ne potpuno.

Postojala je teorija da je oboleo zbog nepovoljnih ekoloških uslova na lokacijama snimanja serije "Leo i ja" (još trojici glumaca iz projekta takođe je dijagnostikovana Parkinsonova bolest). Međutim, za Majkla to nije bila uteha.

Majkl Džej Foks Foto: Profimedia

Počeo da se opija zbog bolesti

Shvatajući da će bez stalne medicinske pomoći za deset godina biti vezan za postelju, Majkl je tražio utehu u alkoholu. Takođe se prekoravao što je suprugu uvukao u sve to - tek su dobili dete, a situacija je izgledala kao najgori mogući scenario.

"Mnogo mi je bilo lakše da stalno budem pripit i da ne razmišljam o onome što se dešava", rekao je kasnije.

Trejsi je sve teže podnosila njegovo opijanje, plašeći se da će ga alkohol pre ubiti nego bolest.

"Jednog jutra probudio sam se na kauču u dnevnoj sobi — na podu se razlila flaša vina, a supruga je stajala pored mene i gledala me ravnodušno. Rekla je: 'Je l’ to ono što želiš da budeš?' I izašla je iz kuće", ispričao je Majkl.

"Tada sam shvatio da sam dotakao dno."

Odlučio je da se leči od alkoholizma i uspeo je da se sabere: od tada već tri decenije ne pije.

Nekoliko godina nakon dijagnoze, Majkl se smirio i nastavio da glumi. Prihvatao je sve ponuđene projekte i osvojio još nekoliko nagrada Emi i Zlatnih globusa.

Pričali da se drogira

Sakrivanje drhtanja ruku koštalo ga je ogromnog truda. Levu ruku je stalno držao u džepu. Spazmi mišića lica postajali su sve uočljiviji, zbog čega su se na setu proširile glasine da je zavistan od droge. Tada je odlučio da prizna da je bolestan. Zvanično je saopštio da već sedam godina živi s Parkinsonovom bolešću. Od tada se njegovi angažmani na snimanju znatno smanjuju.

Nakon priznanja, Majkl je prošao kroz talamotomiju — operaciju na mozgu koja se sprovodi kada ostali medicinski tretmani ne pomažu.

"Bez hirurške intervencije bolest bi me pretvorila u nepokretnu, nemu osobu s ukočenim licem", rekao je glumac.

Nakon operacije, Majkl je ponovo učio da hoda, odlučno ignorišući štake.

U međuvremenu, njegova supruga nije odustala od ideje da imaju još dece. Tako su na svet došle njihove ćerke bliznakinje Skajler i Akvina, a kasnije i mala Esme Anabel.

"Da nije bilo Trejsi, ne bih preživeo", priznao je Foks. "Kada sam joj rekao da imam Parkinsonovu bolest, odmah sam je pitao da li je spremna da prođe kroz sve to. Rekla je da jeste. Ona je neverovatna! Ponekad je gledam i jednostavno ne mogu da poverujem."

Pre osamnaest godina Majkl je ponovo počeo pomalo da glumi. Iako su uloge bile male, to je za njega bila pobeda nad bolešću. A 2013. godine odlučio je da prihvati ponudu producenta Sema Lejbona da naprave "Šou Majkla Dž. Foksa" i da u njemu igra novinara koji, uprkos Parkinsonovoj bolesti, odlučuje da se vrati poslu na informativnom kanalu. Za tu ulogu bio je nominovan za nagradu "Zlatni globus" u kategoriji "Najbolji glumac u humorističkoj seriji."

Ipak, Foks je kasnije odlučio da se potpuno povuče iz glume i posveti pisanju. Ogromnu ulogu u njegovom životu ima rad na podršci ljudima s Parkinsonovom bolešću. Foks ima sopstvenu dobrotvornu fondaciju koja finansira istraživanja ove bolesti i redovno organizuje razne akcije.

Prema prognozama lekara, Majkl je trebalo da postane "biljka" još pre dvadeset godina. Ali to se nije dogodilo zahvaljujući njegovoj volji za životom.

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