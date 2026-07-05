"Trudim se kod sinova da iskorenim grubu balkansku narav": Našu glumicu ste obožavali, ona zbog porodice napustila sve
Glumica Sonja Kolačarić (46) je u međuvremenu rodila dvoje dece i posvetila se porodici, a potom se ponovo vratila na male ekrane kroz uloge u serijama "Močvara", "Državni službenik" i "Vreme zla".
Nakon nekoliko godina braka sa Andrejom Ivančevićem, par je odlučio da se razvede. Sonja Kolačarić tada je znatno promenila fizički izgled i ošišala se na kratko.
- Prestala sam da radim kada sam rodila jednu medenu bebu koja je mnogo volela da budem u blizini. Ta beba, kao i svako drugo ljudsko mladunče, nije bila čak ni svesna da postoji zasebno, bez mene. Tada sam odlučila da želim da budem dostupna tom mališi uvek, od jutra do mraka, svakoga dana bez izuzetka, kako bih mu pomogla da se što stabilnije uspostavi u ovom novom, velikom svetu. Prvih godinu dana tako, pa polako. To je bio plan, ali onda se rodila još jedna, medena, ćelava beba. I tako su prošle četiri godine. Dakle, da, pauza u poslu je bila moja odluka. I naravno da mi je posao ponekad veoma nedostajao. Ali, bez sumnje, ponovila bih isto - rekla je jednom prilikom za Kurir.
Ona je jednom prilikom otkrila i kako vaspitava sinove.
- Trudim se da kod sinova iskorenim eventualno grubu narav koju bi mogli da imaju, s obzirom na njihovo balkansko poreklo. U isto vreme, nikako ne bih volela da budu premekani i zavisni od mamine suknje doveka. Dakle, radimo i na nežnosti i na čvrstini, a najviše na rasuđivanju kad ih primeniti- rekla je za magazini "Story".
(Kurir.rs/Mondo)
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