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ManekenkaAndreja Pejić iz Bosne i Hercegovine proteklih godina je važila za jednu od najuspešnijih, a svet mode osvojila je pre nego što je promenila pol 2014. godine.

Rođena je u Tuzli 1991. godine kao Andrej Pejić, a odrasla u Australiji. Njenu karijeru obeležio je revolucionaran početak - bila je prvi androgini model koji je osvojio vodeće svetske dizajnere poput Žan Pola Gotjea i Marka Džejkobsa. Ipak, 2014. godine donela je odluku da promeni pol i postane Andreja.

Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Koreni i detinjstvo

Andreja potiče iz mešovitog braka – po majci Jadranki je Srpkinja, a po ocu Vladi Pejiću Hrvatica. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo pet godina, a detinjstvo je provodila uz starijeg brata Igora.

Tokom rata u Bosni, Andreja je sa bratom, majkom i bakom Danicom pobegla u izbeglički kamp blizu Beograda, a kasnije su se preselili u selo Vojska kod Svilajnca. Nakon NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, porodica odlazi u Melburn.

Oca je prvi put srela kada je imala četiri godine, a majka je uprkos razvodu želela da deca održavaju odnos sa ocem, pa su leta provodili po mesec dana kod njega. Upravo majku Jadranku Andreja često ističe kao najveću podršku u svojoj transformaciji.

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Početak modne revolucije

Sa 13 godina počela je da eksperimentiše sa izgledom i odećom. Kada je završila školu, zaposlila se u jednom lancu brze hrane, u kojem ju je primetio modni agent i uveo je u svet mode. Nakon ovog neobičnog početka, ubrzo su je zapazili i angažovali slavni svetski dizajneri. Sa 16 godina zakoračila je u svet mode, a samo dve godine kasnije, šetala je pistama Žan Pola Gotjea i Marka Džejkobsa, a 2013. našla se na listi najboljih svetskih modela.

Njena posebna harizma i autentičnost doneli su joj naslovne strane najvećih modnih magazina. Te iste godine pojavila se i u spotu „The Stars“ legendarnog Dejvida Bouvija.

„Mnogo ljudi mi je govorilo da ne treba da promenim pol jer ću izgubiti sve što sam postigla. Ali ja mislim da je operacija vredela“, rekla je Andreja, dok je ocu jednom prilikom preko Instagrama poručila: „Oprosti mi, tata“.

1/13 Vidi galeriju Andreja Pejić Foto: Marina Lopičić, Reuters

Novi imidž i angažovanje

Andreja je često menjala imidž – od plavuše do brinete – ali je njen Instagram poslednjih godina postao prostor za javne istupe i društveni angažman. Tamo se oglašava u vezi sa ratnim stradanjima dece u Gazi, kao i kritikama na račun američkog predsednika Donalda Trampa.

Skandal koji je potresao karijeru

Godine 2020. našla se u centru velikog skandala kada je optužena za seksualno uznemiravanje.

„Ono što se dogodilo nisam mogla ni da zamislim. Optužena sam za nešto što nikada nisam uradila. U društvu u kojem danas živimo dovoljan je jedan prst uperen u nekoga da mu uništi život i karijeru. Svi koji me poznaju znaju da sam heteroseksualna žena i da me nikada nisu privlačile pripadnice istog pola. Da je bilo drugačije, ne bih menjala pol niti uzimala hormone koji su moj libido smanjili ispod proseka obične žene“, napisala je Andreja na Instagramu.

Dodala je i da je devojku koja ju je optužila volela kao sestru i da nikada nije očekivala takvu izdaju.

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