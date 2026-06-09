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Mladi glumac Pavle Mensur prethodnih dana je u žiži interesovanja javnosti zbog romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Dramski umetnik se ranije našao u centru velikog skandala zbog javnog sukoba sa voditeljkom.Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturna i Pavle, ušli su u javni sukob na društvenim mrežama, a njihove objave izazvale su brojne reakcije.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Mensur izneo tvrdnje

Pavle je najpre naveo da Jelenu Nikolić ne poznaje lično, ali da ga je, prema njegovim rečima, ranije kontaktirala i pominjala na društvenim mrežama.

- Dotična dama, poznatija kao Kontrakulturna (i dalje joj, zaista, ne znam ni ime) koja me je svojevremeno uhodila na predstavi koju sam pre nekoliko godina igrao, pisala, zvala i insistirala da se vidimo i da joj dođem u emisiju ne bih li joj posvetio bilo kakvu pažnju, je pre nekoliko godina zbog mog ignorisanja nje i njene šifre, na „klik“ počela o meni da piše negativne stvari na svom Twitter nalogu.

Jelena Nikolić Kontrakulturna Foto: Stefan Stojanović

Glumac je dodao da mu, kako kaže, nisu smetali komentari sami po sebi, već način na koji su bili napisani.

- Njene izjave, kao i ona sama, ne bi bile vredne moje pažnje da ona nije javna ličnost koja nažalost ima neki domet u našem društvu. Zapravo, meni nisu ni smetale njene izjave na moj račun - bavim se poslom kojim se bavim i godinama sam naučio da ne dajem na značaju nedobronamernim komentarima i benignim ljudima, ali mi je smetalo to što ih je pisala na način na koji bi nekome delovalo da se ona i ja poznajemo i da smo bliski, što je potpuno apsurdno i za mene i moju porodicu jako neprijatno. Kao što rekoh, viđao sam je dosta puta u prvom redu na predstavi, ali joj nikada nisam znao ni ime pored ovog „umetničkog“ - naveo je Pavle Mensur.

„Zamolio sam je da me više ne pominje“

Mensur je potom objasnio da joj je, kako tvrdi, pre nekoliko godina poslao poruku i zamolio je da ga više ne pominje.

- Da skratim priču - pre 2-3 godine sam joj poslao poruku u kojoj sam je zamolio da me više ne pominje i da se više ne bavi mojom pojavom na svojim nalozima, jer je krajnje vreme da nađe neku drugu opsesiju u životu.

Pogledajte u galeriji detalje drame na storijima:

1/7 Vidi galeriju Pavle Mensur i Kontrakulturna svađa na društvenim mrežama Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

On je naveo da nije želeo da javnost stekne pogrešan utisak o njihovom odnosu.

- Nisam želeo da ljudi koji nju prate bilo kog momenta pomisle da ona i ja imamo bilo šta, ili da smo bilo šta ikada imali jer takve osobe zaista nisu deo ni mog šireg kruga... Za divno čudo, iako nisam očekivao od osobe koja na tom nivou gaji opsesiju prema životu drugih ljudi, naišao sam na razumevanje - i od tog momenta nisam više dobijao skrinšotove njenih postova o meni.

Međutim, prema njegovim rečima, priča se ponovo aktivirala.

- Evo, posle nekoliko godina, ubica se vraća na mesto zločina (iznova pali pregledi) i ona ponovo oseća potrebu da svom auditorijumu da do znanja da ona zna o meni nešto što niko ne zna, ne bi li dobila malo više pažnje nego inače. Sve ovako perfidno, „ne bih ga pominjala da vas poštedim drame, neću ga zvati u emisiju“, iako me bukvalno samim tim ponovo pominje i pravi situaciju koja je potpuno nepotrebna.

Foto: ATA images

„Imam crno na belo poruke“

Pavle je zatim najavio da poseduje poruke koje, kako tvrdi, potkrepljuju njegove navode.

- Imam crno na belo poruke gde me je više puta zvala da dođem u emisiju, da dođem kod nje, da dođem bilo gde gde može da me vidi, ali ja to jednostavno nisam želeo jer je ne smatram za novinarku, kao što je niko posle jedne kupljene pesme ne smatra za pevačicu, kao što je niko posle 6 prodatih i 56 poklonjenih primeraka romana koji nije pisala ona ne smatra za spisateljicu.

U nastavku objave poručio je da se ne obračunava rado putem društvenih mreža, ali da je, kako navodi, sada morao da reaguje.

Foto: Kurir Televizija

- Moj manir nije da se sa bilo kim obračunavam i svađam preko socijalnih mreža, štaviše to ne podržavam, ali došao je momenat kada je ova devojka sa vrlo izraženom dijagnozom prevršila svaku meru javno pokušavajući da estradizuje moje ime i moj ugled stavljajući me u isti koštac sa sobom. Molim te, Kontrakulturna, jednom zauvek prestani da me pominješ, jer je moj sledeći korak kačenje poruka i pozivi kojim si me proganjala dug period. Veliki pozdrav, Pavle Mensur - dodao je on.

Kontrakulturna odgovorila

Nije dugo trebalo da se oglasi i Jelena Nikolić. Ona je na Instagramu uzvratila glumcu, navodeći da je njegova reakcija, prema njenom mišljenju, dokaz da je ipak opterećen njenim komentarima.

Foto: Printskrin/Instagram

- Koliko neopterećen nečijom „nebitnom i nedovršenom“ pojavom moraš biti da, kad god te ta spomene, tvoj mali, fragilni, ego mora da deluje i da se brani, iako je nenapadnut. Poražavajuće patetično da neko čiji su roditelji učesnici rijalitija može dodatno da se estradizuje. Sjajan si, najlepši i najbolji, iskreno ti želim da pronađeš mir i oslobodiš se pritiska tuđeg mišljenja, naročito neke osobe čije ime ne znaš (a obavezno ti stigne alert čim te spomene), influenserke, pevačice, voditeljke u pokušaju. Sve najbolje, hajde da širimo ljubav... - istakla je Jelena na Instagramu.

Objavio njen stari tvit

Tu se rasprava nije završila. Mensur je zatim podelio njen stari tvit, navodno objavljen pre tri godine, u kom je Jelena pisala o njemu.

- Pavle Mensur ima nešto što mene toliko radi da svaki put plačem kad igra predstavu i imam jaku potrebu da ga zagrlim. Otkriću šta je, samo da vidim sa intuicijom - pisala je ona tada.

Foto: Printscreen Instagram

Glumac je potom dodao da je Kontrakulturna, kako tvrdi, spremna da promeni stav samo da bi se o njoj govorilo.

- Kao što možete videti na ovom primeru, naša Kontrakulturna (više Kontradiktorna) je spremna da kaže bilo šta i da pomene bilo koga, samo da bi se o njoj na bilo koji način pričalo, čak i kada sama zaboravi kakve stavove propagira... Na zapadu ništa novo - naveo je on.

U odvojenom storiju joj je potom napisao:

- Ne uzimaj mi ime u je***a usta!

Jelena iznela svoju stranu

Jelena Nikolić je zatim detaljnije objasnila svoju verziju događaja. Kako je navela, ona i Pavle su razmenili nekoliko poruka, a sretali su se i na javnim događajima.

Foto: Printscreen/Instagram

Takođe je istakla da ga je gledala u predstavi u kojoj je igrala njena prijateljica.

- Da se na trenutak vratim na početak priče i napomenem da se Pavle Mensur našao prozvanim stoti put nakon što sam dala komentar na predlog njegovog imena u mojoj emisiji. Skinula sam posle nekoliko minuta „stori“ u kojem sam rekla kako ga ne bih komentarisala i da ne želim nikakvu dramu, ali se on nažalost iznova osetio prozvanim, a to nije prvi put.

Jelena je zatim iznela teške tvrdnje na njegov račun.

- Suludo je pravdati se nekome ko je evidentno pasivno agresivni nasilnik i ko pri svojim izjavama koristi ucene, koje se smatraju i krivičnim delom. Nikada sa pomenutim dečkom nisam imala nikakvu aferu,pa je verovatno zbog toga kivan i ljut, ne samo na mene, već i na sve žene, pošto njegove izjave o meni kipte od mizoginije.

Foto: Printscreen

„Ne želim da postavljam dijagnoze“

U nastavku objave Kontrakulturna je prokomentarisala i njegov odnos prema javnosti i sopstvenoj važnosti.

- Ne bih želela da postavljam dijagnoze drugima, ali ova opsesija sopstvenom bitnošću i postavljanje sebe u odnosu na druge kao centar sveta, mi liči na narcisoidni poremećaj ličnosti, o kojem sam inače i pisala u jednom od mojih izdanja - napisala je Kontrakulturna.

Ona se osvrnula i na Mensurove komentare o njenim knjigama.

- Zaista ne želim da prilažem detalje o svojim knjigama, samo da kažem da sam na njih neizmerno ponosna i da sam se trudila da poklonim po jednu svakome ko nije imao mogućnost da je kupi, a da sam ih prodala u hiljadama i da nemam nameru da to nekome trljam na nos. Lako je proveriti.

„Razmenili smo nekoliko poruka“

Foto: Stefan Stojanović

Voditeljka je zatim ponovila da joj je, kako kaže, sporno to što je glumac predstavlja na način koji ona smatra netačnim.

- Van svake pameti mi je da komentarišem osobu čije komentare vidim ispod fotografija svake druge estradne ličnosti, pri čemu se ograđuje od toga da ne želi da se estradizuje. Razmenili smo nekoliko poruka u životu i zaista mi je sramotno što me predstavlja na ovakav način.

Ona je navela da nema razlog da se pravda zbog susreta na javnim događajima.

- Suludo je pravdati se zbog toga što sam nekoga pohvalila pri igranju predstave na koju sam otišla kako bih odgledala predstavu svoje dobre prijateljice. Pojavila sam se na nekoliko događaja na kojima sam se srela sa njim, jer se bavim javnim poslom i ne vidim razlog da se za to pravdam.

„Jeste sjajan glumac“

Foto: Printscreen

I pored svega, Kontrakulturna je navela da Pavla Mensura smatra talentovanim glumcem, ali je i tu dodala oštru opasku.

- Pavle Mensur jeste sjajan glumac i oduševio me je u mnogo navrata svojim poslovnim angažmanom. Mislim da je to bilo svaki put kada je igrao nekog zavisnika - verovatno zbog toga što mu se tada jedino veruje.

Na kraju je poručila da će kroz svoj novi podkast nastojati da govori o položaju žena na sceni.

- A sada bih apelovala da se na sceni ovakve stvari ne dešavaju, pre svega zato što one nisu ni viteške ni džentlmenske, a u najmanju ruku su nevaspitane za jednog muškarca koji od mene nikada nije čuo nijednu ružnu reč, a možda je to ipak trebalo da se desi. U svom novom podcastu ću se svakog dana truditi da se žene na sceni nikada ne podcene, ucene i omalovaže za svoj rad i svoja dostignuća. Ponosim se time što radim toliko kreativnih stvari i što sam uspela sebi da obezbedim posao iz snova, privatni biznis i krov nad glavom. Želim mu isto u mojim godinama - napisala je ona na Instagramu.

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