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Madona (67) nastavlja da pomera granice, ovoga puta novim albumom i jednim od svojih najprovokativnijih spotova u poslednje vreme, u kojem se pojavljuje i supermodel Kejt Mos. U desetominutnom videu za "Confessions II" pevačica u jednoj sceni odvlači mladića u toalet kabinu noćnog kluba radi intimnog trenutka.

Desetominutni filmski spot i glumačka ekipa

Kraljica popa u spotu kleči pred mladićem dok ih treća osoba šokirano posmatra preko vrha kabine. Muškarac zatim hvata Madonu za zadnjicu i podiže je. Ostaje nejasno da li je reč o eksplicitnoj sceni ili samo o provokativnom plesu.

Pogledajte kadrove iz novog Madoninog spota:

1/5 Vidi galeriju Madona, spot pesme Confessions II Foto: Madonna / Ferrari / Profimedia

Kratki film zapravo je promocija njenog predstojećeg albuma "Confessions II", a visokobudžetni video uključuje i pojavljivanja brojnih holivudskih zvezda, poput Kejt Mos, Benedikta Kamberbeča, Odese Azion, pa čak i Džulije Garner, koja bi trebalo da utelovi Madonu u predstojećem biografskom filmu. Video objedinjuje prvih šest pesama sa albuma.

Obožavaoci su oduševljeni

"U eri u kojoj dominiraju pesme od dva minuta i kratki videi od 15 sekundi snimljeni mobilnim telefonom, Madona nam je pružila desetominutno filmsko muzičko iskustvo ispunjeno umetnošću i pričom", napisao je jedan pratilac. Druga osoba je dodala:

"U vreme kad spotovi više gotovo da i nisu važni, Madona se pojavi sa celim filmom za šest pesama. Tako su nekada izgledali pravi muzički spotovi - ona nam ponovo pokazuje zašto je poslednja prava pop zvezda."

Opasna tačka na njujorškom Prajdu

Ovaj video usledio je nakon što je pevačica prošlog četvrtka privukla veliku pažnju nastupom u donjem vešu na Prajdu u Njujorku. Tokom nastupa na bini visoko iznad publike, Madona je izvela opasnu tačku. Odvažno je prebacila nogu preko prozirne sigurnosne ograde i nagnula se nad okupljenu masu, pri čemu je delom visila preko ivice bine.

Pogledajte video: Eksplicitna scena na Madoninom koncertu