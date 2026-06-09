Hadson Vilijams na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom crnom odelu sa upečatljivim nakitom

Slušaj vest

Na fotografiji se vidi da glumac Hadson Vilijams na licu ima iscrtane različite simbole, među kojima je i svastika. Glumac je izjavio da "duboko žali" zbog tog postupka.

Na fotografiji koja kruži mrežom X, a koja je, kako se čini, nastala pre nekoliko godina, glumac je sa grupom prijatelja u plavoj majici sa raznim crtežima.

Lice mu je takođe prekriveno oznakama nacrtanim crnim markerom, uključujući i svastiku na čelu.

Hadson Vilijams Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Izvori bliski Vilijamsu naveli su za TMZ da je fotografija nastala dok je tada 25-godišnji kanadski glumac još bio u srednjoj školi.

Prema njihovim tvrdnjama, on je u tom periodu učestvovao u godišnjoj tradiciji "kampovanja", koja je često uključivala maloletnike koji su pili i crtali jedni po drugima po odeći i telu iz šale.

Navodi se i da glumac tada "nije imao pojma" šta mu je nacrtano na licu u trenutku nastanka fotografije, ali da danas smatra da je to "potpuno neoprostivo", da "duboko žali" i da "razume bol i razočaranje" koje je fotografija izazvala, ističući da ne podržava niti odobrava te simbole.

Jedan njegov prijatelj rekao je za TMZ da "oznake ne odražavaju i nikada nisu odražavale uverenja, vrednosti ili karakter" Hadsona Vilijamsa.

Vilijams je globalnu popularnost stekao nakon izlaska serije "Vatreni rivali", koja prati kvir hokejašku romansu zasnovanu na knjigama autorke Rejčel Rid, u kojoj glumi uz Konora Storija.

Ranije je u emisiji kod Endija Koenagovorio o svojoj popularnosti i tome da ga ljudi često ispituju i zadiru u njegov privatni život.

"Možete da pogledate sve što sam ikada rekao, nije me briga… Prilično sam miran po tom pitanju. Na skali od 1 do 10, to je kao 2. Biće ljudi koji će burno reagovati, ali mene zanimaju samo oni koji imaju zdrave reakcije i razumevanje", rekao je glumac.

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Maca beži od medija: