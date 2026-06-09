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Pravna bitka između glumice Rumer Vilis i njenog bivšeg partnera Dereka Ričarda Tomasa oko starateljstva nad njihovom ćerkom Luetom dobila je novi zaplet nakon što je Tomas pred sudom izneo ozbiljne optužbe protiv glumičine majke, holivudske zvezde Demi Mur.

Prema novim sudskim dokumentima, Tomas tvrdi da mu je Demi Mur zapretila da će ga uništiti neposredno nakon rođenja njegove i Rumerine ćerke 2023. godine.

Rumer Vilis, Derek Ričard Tomas Foto: Head to toe celebs / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U podnesku dostavljenom sudu navodi da mu je Vilis jasno rekla kako ne želi prisustvo članova svoje porodice tokom prvih 40 dana nakon porođaja.

Međutim, prema njegovim tvrdnjama, već narednog dana nakon rođenja deteta Mur i članovi njenog osoblja došli su u porodični dom i izazvali neprijatnu situaciju.

Rumer Vilis sa ćerkom Foto: GP/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Tom prilikom gospođa Mur, očigledno na osnovu nečega što joj je rekla Rumer, zapretila je da će me uništiti", naveo je Tomas u sudskim dokumentima.

Optužbe dolaze svega nekoliko dana nakon što je Tomas odgovorio na ranije tvrdnje bivše partnerke o navodnom porodičnom nasilju. Sudu je poručio da nikada nije bio agresivan niti se neprimereno ponašao prema Vilisovoj.

Demi Mur Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Istovremeno je optužio glumicu da je njihovu ćerku koristila u sponzorisanom sadržaju sa seksualnim humorom bez njegovog pristanka.

Slučaj je i dalje pred sudom, a odluka o starateljstvu nad trogodišnjom Luetom još nije doneta.

(Kurir.rs/B92)

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