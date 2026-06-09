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Jednog dana možda ćemo i saznati kako je Leni Kravic uspeo da nadmudri biologiju i sruši sliku koju svet ima o muškarcima u njegovim godinama. "Niko ne izgleda tako sa 62", čulo se juče u Parizu, gde je legendarni muzičar pratio finale Rolan Garosa. Ne samo da je nekim čudom prevario vreme, već je i nadmašio sebe, a na isklesanim mišićima mogli bi da mu pozavide i teniseri čijem je meču prisustvovao.

Na pomen njegovog imena mnoge bivše tinejdžerke "seku vene", a Leni Kravic ne prestaje da im daje povoda za to. Sećate se onih slika bez majice, kada je pokazao savršene pločice na stomaku? Ne bi to bilo ništa čudno, da popularni roker ima, recimo, tridesetak godina... A on je u maju proslavio 62. rođendan. Verovali ili ne.

Leni Kravic na Rolan Garosu:

1/7 Vidi galeriju Leni Kravic na Rolan Garosu Foto: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago stock&people / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kada se juče pojavio u VIP loži terena "Filip Šatrije", kako bi pratio finalni meč Rolan Garosa, nastala je prava euforija. Iako je došao skoro "zakopčan do grla", malo je nedostajalo da ga obožavateljke raščerupaju od dredova do gole kože i lično se uvere da li su isklesani trbušnjaci i dalje na mestu. Bilo je 25 stepeni, mogao je da obuče i nešto lakše i providnije, zaključuju...

Slavni američki muzičar nedavno je za Men's Health otkrio formulu koja mu je pomogla da zaustavi vreme. I nema tu nikakve magije ili čarobnih eliksira. U pitanju su samo - disciplina i doslednost. Što je svojevrsni paradoks u svetu rokenrola, tesno povezanim sa najrazličitijim porocima, ali on očigledno uspeva da im se odupre i da izgleda bolje nego ikad, iako već ozbiljno gazi sedmom decenijom.

Jednostavno je: redovno trenira, diže tegove, vozi bicikl, džogira, hrani se zdravo i svakog dana pije čaj. Njegova teretana nalazi se među palmama, pod vedrim nebom na sunčanim Bahamima, gde provodi najviše vremena. Pet do šest treninga nedeljno, bez svih onih skalamerija najnovije generacije. Samo osnovno: tegovi, klupa i šipka za zgibove.

Leni Kravic Foto: De’WAYNE / SALXCO , Lenny Kravitz / Mia Ross

Na Instagramu često pokazuje kako to izgleda u stvarnosti. Verovatno ste već videli snimak kada Leni Kravic na klupi izvodi kompleksnu kombinaciju trbušnjaka, potiska i istezanja, i to u kožnim pantalonama i sa naočarima za sunce. Kao da će u svakom trenutku otrčati do bine, uzeti gitaru i zapevati "It Ain't Over 'til It's Over".

Američki superstar, fascinantni čovek specifičnog i delikatnog ukusa koji bi, da se nije zaljubio u muziku, napravio uspešnu karijeru i u sferi dizajna enterijera, već decenijama se oslanja na biljnu i sirovu hranu kako bi resetovao organizam. U njegovom slučaju, to nije priča o asketizmu, jer je po prirodi ipak hedonista. Ali s merom.

Kada umerenost i doslednost postanu deo životne filozofije, onda možete da izgledate ovako spektakularno i u 63. godini, ostavljajući lepši pol u totalnom transu, a mnoge predstavnike jačeg da se od stida zavuku u mišju rupu i muče se pitanjem šta to rade pogrešno.

(Kurir.rs/ Žena)

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