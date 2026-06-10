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Salvador Plasensija, jedan od lekara osuđenih zbog ilegalne distribucije ketamina glumcu Metjuu Periju, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je pred sudom tvrdio da u ovom slučaju nije nastupao kao lekar, već kao diler.

Prema novim sudskim dokumentima koje prenosi "TMZ", dr Salvador Plasensija zatražio je od Devetog apelacionog suda da poništi njegovu zatvorsku kaznu od 30 meseci i vrati slučaj na ponovno odlučivanje o kazni.

Njegovi advokati tvrde da ga je sudija nepravedno strože kaznio zbog zloupotrebe poverenja koje nosi lekarska profesija.

U žalbi dr Plasensija navodi da Metju Peri nije tražio legitimno medicinsko lečenje, već pouzdan izvor ketamina.

Zbog toga odbrana tvrdi da on ne bi trebalo da bude tretiran kao lekar koji je izneverio pacijenta, već kao osoba koja je učestvovala u ilegalnoj prodaji narkotika.

Metju Peri Foto: www.alamy.com

Tokom žalbenog postupka, Plasensija se više puta poredio sa ostalim optuženima u ovom slučaju, uz tvrdnju da je njegova uloga bila bliža ulozi dilera droge nego lekara koji pruža medicinsku pomoć.

On osporava i druge delove presude, uključujući navode da je tokom istrage menjao medicinsku dokumentaciju, za šta njegova odbrana tvrdi da je nepravilno uzeto kao dodatna otežavajuća okolnost.

Takođe tvrdi da je dobio strožu kaznu od ostalih optuženih, Marka Čaveza i Erika Fleminga, smatrajući da je razlika u kažnjavanju nepravedna.

Metju Peri Foto: LP / Coleman-Rayner / Profimedia

Kako je TMZ ranije izvestio, Salvador Plasensija je priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina i osuđen je na dve i po godine zatvora.

Tužilaštvo tvrdi da je upravo on snabdevao Metjua Perija ketaminom u nedeljama koje su prethodile smrti slavnog glumca.

Suština njegove žalbe nije osporavanje krivičnog dela, već tvrdnja da nije trebalo da dobije težu kaznu od ostalih koji su takođe učestvovali u snabdevanju ketaminom.

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