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Slavna holivudska glumica Nikol Kidman (58) rešila je da napravi predah od glamura, teških transformacija i perika koje godinama nosi na crvenom tepihu. Ona je na svom Instagram profilu objavila selfi u potpuno prirodnom izdanju, a reakcije fanova ne prestaju da se nižu.

Oskarovka je pozirala pored ograde jednog seoskog imanja, obučena u ležernu plavu košulju, teksas farmerke i bele patike, uz jednostavan opis: „Vikend raspoloženje” (Weekend vibes).

Međutim, ono što je svima privuklo pažnju jeste njena prirodna, plava i bujna kovrdžava kosa.

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Fotografija je za kratko vreme prikupila ogroman broj lajkova, a komentari podrške se samo gomilaju. Mnoge je ovaj prizor vratio u devedesete godine, kada su divlje, crvenkasto-plave lokne bile njen zaštitni znak na početku karijere.

„Lokne su se vratile!”, „Jednostavno predivna, ovo je Nikol uz koju smo odrasli”, „Molim te, zaboravi na peglanje kose i perike” – samo su neki od komentara oduševljenih pratilaca.

Mnogi pretpostavljaju da glumica trenutno provodi slobodno vreme na svom luksuznom imanju u Australiji (oblast Sautern Hajlends), gde najradije beži od holivudskog pritiska.

Istina o perikama i najveća estetska greška

Odnos Nikol Kidman prema njenoj kosi već godinama intrigira javnost. Poznato je da u gotovo svim filmskim ulogama nosi perike kako bi zaštitila svoju kosu, ali ih prečesto koristi i za svečane događaje.

1/8 Vidi galeriju Nikol Kidman Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Prošle godine su je paparaci uslikali na crvenom tepihu gde joj se u krupnom kadru videla mrežica perike, što je izazvalo lavinu komentara. Na Met Gali pojavila se sa drastično kraćom frizurom, pa su mnogi pomislili da se ošišala – ispostavilo se da je ponovo u pitanju vrhunska perika.

Glumica je jednom prilikom priznala da joj je najveća greška u životu to što je tokom devedesetih stalno ispravljala kosu, čime je trajno oštetila prirodnu strukturu svojih lokni. Kako je sama izjavila, bile su joj potrebne decenije da ponovo prihvati i zavoli svoj prirodni izgled.

Sudeći po najnovijoj fotografiji, Nikol je konačno spremna da pusti svoje lokne na slobodu - a publika je i više nego oduševljena.

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