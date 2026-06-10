Slušaj vest

O ljubavnoj vezi glumaca Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura domaća javnost bruji već danima.

Svaki dan isplivavaju novi sočni detalji romanse, a naša ekipa se sada ka zgradi, gde je Jelisaveta godinama živela u stanu s Milošem Teodosićem.

Redovno ih sreću

Čim smo stigli ispred glumičine zgrade i objasnili im zbog čega smo došli, komšije su kao iz topa oplele po glumici i njenom novom dečku.

1/6 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Jelisaveta i Miloš nisu u braku sigurno već dve godine. Jako smo ih retko viđali ovde zajedno, a on i kad dođe, tu je da bi posetio decu. Čudi me da se o ovome nije ranije pisalo. Mi to ovde znamo vrlo dobro. Jelisaveta živi prilično slobodno. Izlazi stalno, a kući dolazi rano ujutru. Istina je da je u vezi s Mensurom, viđali smo ga ovde ispred zgrade, kad je dovede iz noćnog provoda.

Ljubili su se nasred ulice, a tu u obližnjem kafiću redovno provode vreme. Meni je degutantno da se ona zabavlja s toliko mlađim dečkom, deluje mi kao da mu je starija sestra. Neće to dugo trajati, ali dobro... Kažem vam, ona se ponaša prilično slobodno iako je majka, tako da me ovo ništa ne čudi - rekla nam je komšinica.

Ni drugi Jelisavetin sused nije imao ništa bolje mišljenje o glumici.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Nemojte me, molim vas, pitati o njoj. Ona je Teu nabijala rogove. Svi znamo da ga je varala godinama! Moja ćerka ju je viđala po klubovima i žurkama na koje odlaze tinejdžeri. Malo je izgubila kompas. Miloš je fin čovek i dobar sportista, sigurno mu je teško da sad čita ovo o ženi s kojom ima decu. Duže vreme oni nisu bili u najboljim odnosima, ima sigurno dve godine da se on odselio odavde i pokupio svoje stvari.

Video sam skoro i tog klinca ovde po kraju kako šetaju, to mi je sve malo bljak. Video sam i skoro da je nju dovezao ujutru kući. Ona je u javnosti poznatija po ljubavnom životu nego po ulogama. Ja iskreno ne znam gde ona glumi, a redovan sam posetilac pozorišta - rekao nam je komšija.

Inače, u medijima su se u međuvremenu pojavili snimci na kojima se jasno vide Jelisaveta i Pavle u izlasku. Glumci su zajedno igrali u nekoliko navrata zagrljeni, a u jednom trenutku ju je Pavle i poljubio.

Foto: Printskrin Instagram, Vogue

Međutim, čini se da njihova bliskost nije novijeg datuma. Na društvenim mrežama postoje fotografije nastale 11. marta 2024. godine, kad su brojne poznate ličnosti slavile rođenje deteta glumca Miodraga Radonjića.

Na jednoj od fotografija, koju je tada objavio Miloš Petrović Trojpec, nalaze se i Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok je na drugoj zabeležen trenutak u kojem su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u prisnom zagrljaju.

1/5 Vidi galeriju Mensur i Jelisaveta Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Fotografije su izazvale brojne komentare na društvenim mrežama, budući da pokazuju da su glumci bili veoma bliski i mnogo pre nego što je javnost saznala za kraj braka Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića.

Intenzivno druženje

Podsetimo, glumci su u vezi od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem.

Njih dvoje su, prema rečima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kurir.rs

Jelisaveta Orašanin: