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Kit Harington i Sofi Tarner ponovo sarađuju nakon „Igre prestola”, ali ih je novi film stavio u potpuno drugačiji odnos od onog po kojem ih publika pamti.

Glumac Kit Harington, kog je svetska publika zavolela kao Džona Snežnog u seriji „Igra prestola”, otvoreno je govorio o snimanju horor filma „The Dreadful”, u kojem igra uz svoju nekadašnju koleginicu Sofi Tarner.

Kit Harington i Sofi Tarner Foto: LIONSGATE / Planet / Profimedia

Njih dvoje su godinama delili set jedne od najpopularnijih serija svih vremena. U „Igri prestola” igrali su Džona Snežnog i Sansu Stark, likove koji su dugo važili za brata i sestru. Upravo zato je nova saradnja mnogim fanovima neobična, jer Harington i Tarner u filmu sada tumače ljubavnike.

Čudan osećaj

Harington je priznao da mu nije bilo svejedno kada je prvi put pročitao scenario. Posebno ga je iznenadilo to što on i Sofi u filmu imaju i intimne scene.

O tome je razgovarao sa glumcem Piterom Dinklidžom, koji je u „Igri prestola” igrao Tiriona Lanistera.

Kit Harington i Sofi Tarner, zvezde serije „Igra prestola” Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Bilo je baš čudno. Sofi mi je poslala scenario, a ja sam joj rekao: ‘Sofi, imamo mnogo zajedničkih scena, znaš, takvih scena.’ Ona to uopšte nije registrovala i samo je rekla: ‘Da, mislim da bi bio odličan za ovu ulogu’”, rekao je Harington.

Glumac je objasnio da mu je cela situacija bila neobična jer Sofi poznaje od njenih tinejdžerskih dana. Skoro deceniju su radili zajedno, pa ju je, kako kaže, uvek doživljavao kao mlađu sestru.

Profesionalno do kraja

Zbog takvog odnosa iz prošlosti, Harington je priznao da su mu scene bliskosti u novom filmu u početku delovale neprijatno.

„Bilo je pomalo odvratno, ali na kraju je sve bilo u redu”, naveo je on.

Kit Harington i Sofi Tarner Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ni Sofi Tarner ranije nije krila da joj je cela situacija bila neobična. I ona je priznala da joj je pomisao na takve scene sa Haringtonom bila „gnusna”, upravo zato što se poznaju odavno i što ih publika pamti kao članove porodice Stark.

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