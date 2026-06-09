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Rijaliti zvezda Kim Kardašijan došla je u Monako kako bi podržala Luisa Hamiltona, ali je njen potez pored pobedničkog postolja brzo postao viralna tema na društvenim mrežama.

Kim Kardašijan ponovo se našla u centru pažnje ljubitelja Formule 1, ali ovoga puta ne zbog glamuroznog izdanja, već zbog poteza koji je mnogima zasmetao.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan na trci Formule 1 u Monaku Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Rijaliti zvezda prisustvovala je trci u Monaku, gde je došla da podrži svog partnera, vozača Luisa Hamiltona. Međutim, društvenim mrežama ubrzo se proširio snimak na kojem se vidi kako Kim prolazi pored pobedničkog postolja i uzima beli peškir koji je, prema tvrdnjama fanova, bio namenjen jednom od vozača.

Gaf pored postolja

Na snimku objavljenom na društvenoj mreži X vidi se kako Kim Kardašijan prolazi pored dela na kojem se nalazi pobedničko postolje sa velikim brojem jedan, a zatim uzima peškir koji je bio ostavljen u blizini.

Prema navodima stranih medija, mali peškiri obezbeđuju se za trojicu vozača koji završe na postolju, kako bi mogli da se obrišu i osveže posle iscrpljujuće trke. Kim je, međutim, peškir iskoristila da obriše naočare i lice, a zatim se udaljila držeći ga u ruci.

Video: Vežbe Kim Kardašijan