Kim Kardašijan pokazala ultimativno nepoštovanje na trci Formule 1: Starleta na meti kritka zbog novog ispada
Rijaliti zvezda Kim Kardašijan došla je u Monako kako bi podržala Luisa Hamiltona, ali je njen potez pored pobedničkog postolja brzo postao viralna tema na društvenim mrežama.
Kim Kardašijan ponovo se našla u centru pažnje ljubitelja Formule 1, ali ovoga puta ne zbog glamuroznog izdanja, već zbog poteza koji je mnogima zasmetao.
Pogledajte u galeriji njeno izdanje:
Rijaliti zvezda prisustvovala je trci u Monaku, gde je došla da podrži svog partnera, vozača Luisa Hamiltona. Međutim, društvenim mrežama ubrzo se proširio snimak na kojem se vidi kako Kim prolazi pored pobedničkog postolja i uzima beli peškir koji je, prema tvrdnjama fanova, bio namenjen jednom od vozača.
Gaf pored postolja
Na snimku objavljenom na društvenoj mreži X vidi se kako Kim Kardašijan prolazi pored dela na kojem se nalazi pobedničko postolje sa velikim brojem jedan, a zatim uzima peškir koji je bio ostavljen u blizini.
Prema navodima stranih medija, mali peškiri obezbeđuju se za trojicu vozača koji završe na postolju, kako bi mogli da se obrišu i osveže posle iscrpljujuće trke. Kim je, međutim, peškir iskoristila da obriše naočare i lice, a zatim se udaljila držeći ga u ruci.
Video: Vežbe Kim Kardašijan