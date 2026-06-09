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Saznanje o navodnoj emotivnoj romansi između glumice Jelisavete Orašanin i njenog mlađeg kolege Pavla Mensura privuklo je veliku pažnju javnosti. Po svemu sudeći, par je prestao da skriva svoja osećanja, a u svetlu novih događaja jedna stara objava sa društvenih mreža, stara tri godine, dobila je potpuno drugačiji smisao.

Jelisaveta je tada na svom Instagram nalogu podelila snimak na kojem pozira u društvu Pavla Mensura i glumca Miloša Petrovića Trojpeca. Ova trojka je u tom periodu zajedno posećivala rejv zabave, a zabeleženi trenutak svedoči o odličnom raspoloženju i bliskosti.

Glumica je za tu priliku odabrala slobodniju odevnu kombinaciju, dok ju je Pavle prisno držao u zagrljaju, ne skrivajući osmeh.

Susret na proslavi i reakcije javnosti

Zanimljivo je i to da prethodnih dana u domaćim medijima kruži i još jedna stara fotografija na kojoj se na istom mestu nalaze Jelisaveta Orašanin, njen bivši suprug Miloš Teodosić i Pavle Mensur. Ove scene izazvale su lavinu komentara, naročito zbog činjenice da je glumica nakon kraha braka sa košarkašem navodno otpočela vezu sa jedanaest godina mlađim Mensurom.

1/10 Vidi galeriju Jelisaveta i Mensur Foto: Vogue, Printskrin Instagram, Instagram/jagodenamagli

Ovi kadrovi datiraju iz marta 2024. godine, kada je glumačka estrada proslavljala rođenje deteta Miodraga Radonjića. Na jednoj od fotografija koju je podelio Miloš Petrović Trojpec vide se on, Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok druga fotografija prikazuje prilično prisan zagrljaj Jelisavete i Pavla, što je pokrenulo brojne spekulacije na mrežama.

Tajna romansa sa rijaliti učesnicom

Pored trenutne veze, u javnost su isplivali i detalji o pređašnjem ljubavnom životu mladog glumca. Pavle je pre ovoga imao kratkotrajnu aferu sa nekadašnjom učesnicom rijaliti programa, Milicom Veličković.

Pogledajte fotografije sa društvenih mreža koje su pokrenule spekulacije o romansi:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Za razliku od svojih ranijih devojaka koje je otvoreno predstavljao javnosti, Mensur je romansu sa Milicom držao u strogoj tajnosti. Prema navodima medija, njih dvoje su se zbližili preko ljudi iz zajedničkog okruženja.

"Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem", otkrio je sagovornik za Blic.

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