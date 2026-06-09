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Proslavljeni dramski umetnik Lazar Ristovski i njegova skoro četiri decenije mlađa izabranica Anica Lazićveć duži period uživaju u harmoničnoj emotivnoj vezi. Iako njihova romansa u javnosti i dalje izaziva oprečne reakcije i neretko predstavlja tabu temu, par se ne osvrće na kritike već nastoji da maksimalno uživa u zajedničkim trenucima.

Na najnovijem snimku koji je Anica podelila sa pratiocima, zabeležen je njihov zajednički boravak u jednom restoranu. Glumica je sve vreme nežno grlila svog partnera, dok je Lazar bio izuzetno vedar i nasmejan. Ova objava je odmah pokrenula lavinu reakcija na njenom Instagram profilu, a među brojnim pratiocima izdvojio se komentar jedne korisnice.

"Jedino što ima smisao je ljubav," napisala je ona ispod fotografije.

Filozofija muško-ženskih odnosa

Ova romantična objava podsetila je javnost na nedavnu veliku diskusiju koja se razvila na mrežama zbog Aničinih stavova o prirodi muško-ženskih odnosa. Ona je tada podelila tekst koji se bavi ulogom žene i time kako ona uzvraća partneru na osnovu onoga što od njega dobija.

Anica Lazić o muško ženskim odnosima Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

"Bog je stvorio ženu da primi stvari i sve što primi žena umnoži i vrati. Ako joj daš seme, ona ti da dete. Ako joj daš namirnice, ona ti napravi ručak. Ako joj daš ljubav, ona ti vrati mnogo više ljubavi. Ako joj daš frustraciju, to će ti vratiti. Ako ti se ne sviđa šta dobiješ, zapitaj se šta joj daješ," glasila je poruka u njenoj tadašnjoj objavi koja je podelila mišljenja javnosti.

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